Apartaron del cargo al Jefe de Policía de Colón

A fines del mes de septiembre, se conoció una denuncia contra el comisario Héctor Omar Villalba, entonces Jefe de la Departamental de Policía de Colón. La acusación fue formulada por una agente de la fuerza por violencia y amenazas.

Sobre este tema, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, explicó que “hay una medida cautelar, no hay declaración como imputado todavía pero fue apartado del cargo y desde la semana pasada está a cargo de la Jefatura Departamental el subjefe, Emiliano Piaggio”.

Confirmó que “hay una denuncia e inmediatamente después se iniciaron las actuaciones administrativas, y hay que estar atento a los resultados de la investigación judicial pero el apartamiento se tomó en forma preventiva dada la entidad y la gravedad de la denuncia”. “Es un apartamiento del cargo hasta que se resuelva la situación procesal, si es llamado a declarar como imputado varía la situación pero lo pronto esta apartado del cargo”, explicó.

Al respecto, indicó que sobre la temática “hay capacitaciones Ley Micaela que se están dando en toda la policía y el Servicio Penitenciario de toda la provincia” y planteó que “también se hace un examen psicológico muy minucioso en los ingresos a la fuerza, y justamente una de las cosas que se trata de indagar es cómo resuelven los conflictos y qué tan propensos al uso de violencia están porque el policía tiene un arma y hay que tener especial cuidado».

No obstante, aseveró que “ni bien tenemos noticia de una denuncia judicial que tenga andamiaje tomamos los recaudos hacia el interior de la fuerza sacándole el arma o corriéndolo de sus funciones hasta tanto se resuelva la situación procesal, y hay un proceso administrativo que comienza inmediatamente”.

De todos modos, analizó que “la policía como fuerza tiene los mismos problemas que tiene la sociedad, donde hay violencia de género; y por suerte tenemos en la agenda de la sociedad y de los Estados la temática y tomamos medidas al interior de la fuerza ni bien conocemos las situaciones”. “No estamos consintiendo ningún tipo de situación de violencia, sino por el contrario se actúa inmediatamente. Puede pasarnos que no nos llegue la noticia, pero ni bien llega una restricción judicial o una sentencia judicial, de inmediato se toman las medidas al interior de la fuerza”.

En este contexto, marcó que “ha sido un proceso” pero con el correr de los años “se logró mayor conciencia y mayor cuidado”. “En general los jefes están especialmente advertidos que cualquier situación de este tipo no será tolerada y hacemos una recorrida permanente sobre la temática. Creo que se ha logrado mucho pero estamos en un proceso donde está tan arraigado el patriarcalismo, el machismo y la concepción cultural de una suerte de propiedad del varón sobre la mujer que provoca que esto ocurra en la sociedad y en la fuerza policial también. Estamos en permanente tarea, pero todavía hay casos”, reflexionó.

