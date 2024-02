Alerta de estafa virtual y precaución en cajeros automáticos

La Municipalidad de Colón y la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos trabajan de manera conjunta para brindar información y herramientas que ayuden a proteger a los ciudadanos de posibles fraudes y estafas.



La Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, en conjunto con la Municipalidad de Colón, informan a la comunidad sobre dos modalidades de estafas que están afectando a los ciudadanos. Se trata de prácticas fraudulentas que buscan engañar a las personas, especialmente a los adultos mayores, mediante el uso de redes sociales y dispositivos colocados en cajeros automáticos.



Estafa virtual - Netflix para abuelos

Los delincuentes utilizan perfiles falsos en redes sociales para ofrecer supuestas promociones especiales de Netflix dirigidas a los abuelos. Estas ofertas fraudulentas suelen incluir enlaces a páginas web falsas o números de Whatsapp, a través de los cuales intentan obtener información personal y financiera de las víctimas. Es importante recordar que Netflix no opera a través de Whatsapp en Argentina y su sitio web oficial es www.netflix.com/ar.



Consejos para prevenir estafas en línea

Mantener alerta ante promociones demasiado tentadoras y verificar la autenticidad de las ofertas.

No compartir información personal o financiera en sitios web o números de Whatsapp desconocidos.

Siempre acceder a los servicios de empresas reconocidas a través de sus sitios web oficiales.



Alerta cajeros automáticos

Los delincuentes colocan dispositivos fraudulentos en los cajeros automáticos para obtener información de las tarjetas de crédito o débito de los usuarios. Si se observa algún dispositivo sospechoso en un cajero, se solicita no utilizarlo y comunicar de inmediato con el número de contacto que figura en el mismo. Además, si se detecta alguna transacción no autorizada en una cuenta, comunicar al 911 y realizar la denuncia correspondiente.



Para obtener más información y capacitación sobre cómo prevenir estafas, puedes seguir a @incrimpoler en redes sociales o enviar un correo electrónico a capacitació[email protected]