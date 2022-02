Accidente de tránsito en Villa Elisa entre un auto y una moto

En la tarde del sábado, alrededor de las 17:50 horas se produjo un accidente de tránsito en Boulevard Guex, protagonizado por un automóvil, marca Volkswagen, modelo Take UP, conducido por un ciudadano de 74 años de edad, acompañado de su esposa (64) con domicilio en Concepción del Uruguay, quienes circulaban por dicha arteria en sentido de circulación Oeste-Este y al llegar a la intersección de calle pública, por causas que se tratan de establecer impacta con una motocicleta, marca Yamaha, modelo Crypton, 110 cc de color roja, conducida por un joven de 24 años de edad, con domicilio en San Miguel, que circulaba en sentido de circulación Norte-Sur.

Se hizo presente en el lugar personal de emergencias médicas (SAME) asistiendo al conductor de la moto, luego fue trasladado al hospital local, examinado por médico de turno, dictaminó lesiones de carácter graves (fractura de mano izquierda). Se comunicó al Fiscal en turno, quien dispuso que se realicen actuaciones de rigor.