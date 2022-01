Se presentaron oficialmente los Tradicionales Corsos Colonenses 2022

El viernes en la Plaza Washington de Colón, se presentaron todos los detalles en la antesala de una nueva edición de los Tradicionales Corsos Colonenses 2022, que se desarrollarán a lo largo del mes de enero tres fines de semana consecutivos de viernes a domingo (14, 15 y 16; 21, 22 y 23; 28, 29 y 30, respectivamente). En el acto se pudieron apreciar los trabajos de los distintos talleres que se llevaron a cabo de construcción de instrumentos de percusión, vestimenta y cabezones.

Estuvieron presentes el intendente José Luis Walser, el vice intendente Ramiro Favre, el Secretario de Desarrollo Comunitario Oscar López, la Secretaria de Turismo y Cultura Silvia Vallory, el director de Cultura Ariel Asselborn, la directora de Empleo y Producción Lina Bosch, concejales, funcionarios locales y referentes de corsos como Miguel Ovelar que durante llevó adelante el taller de Instrumentos, Daniela Sosa de vestimenta y Gabriel Gómez que estuvo involucrado al taller de cabezones y mascarones.

El presidente municipal hizo hincapié en lo emotivo del evento y el encuentro entre vecinos, destacando que "se fue dando el momento; vimos abrazos y emoción. Está la persona que les enseñó a todas las demás desde hace 50 años que hace corsos".

José Luis Walser dijo además: "Ellos le agradecen a Miguel toda la ayuda que les ha ofrecido y eso está relacionado con los talleres que propusimos este año que los pudimos ver con excelentes terminaciones; esto hace que la alegría del corso tenga otro componente que es la emotividad y lo que significa para todos los colonenses".

Y agregó: "Tener la posibilidad de hacer esto en conjunto es lo máximo que podemos pedirle a los corsos de nuestra ciudad. Hay mucha expectativa por comenzar esto, porque venimos de un año sin corsos y este año no sólo los vamos a tener, sino que tienen el agregado de valor que tiene que ver con un trabajo en equipo" subrayó.



Reencontrarse

"Gracias a Dios después de un año de espera pudimos reencontrarnos en esta fiesta carnavalera para los colonenses; un orgullo para nosotros participar porque nos encanta. Se da esta particularidad de encontrarnos con el 50°aniversario de Miguel Ovelar presentando murgas en los Corsos Colonenses que no es poco" sostuvo el director de una de las murgas.

"La emoción es porque lo veo a Miguel y nosotros competimos sanamente. Todos venimos de la escuela y la murga de él. Quiero agradecer también a la Municipalidad que nos han provisto de todas las cosas que necesitábamos, nos han atendido muy bien", destacaron algunos referentes murgueros.



Emoción

Emocionado y con una carga nostálgica importante, Miguel Ovelar contó sus impresiones al respecto: "esto fue algo grande para mí. Los muchachos, los directores de murga, la gente que hizo las cabezas de los muñecos, uno lo ve y piensa que bueno que todo esto se haya ido dando durante todo este tiempo. Ahora esperamos a que responda la gente a la vuelta de la casa; esto tiene que ser siempre una unión".

El Director de Cultura Ariel Asselborn, por su parte, dijo que "viendo los trabajos en vivo es otra emoción. Escucharlos hablar a ellos de unidad y que ese compañerismo es cada vez más profundo, me pone más contento aún. La cuestión es poder seguir esto, organizarlo cada vez mejor, darles a ellos las herramientas para que puedan interpelarse como seres humanos y artistas populares y así de a poco ir teniendo corsos cada vez más lindos de ver y disfrutar" señaló.

Los Tradicionales Corsos Colonenses 2022 se realizarán los últimos tres fines de semana de enero en el Circuito de la Plaza Washington. La apertura de boletería será a las 21 mientras que el espectáculo se desarrollará desde las 22,30. El valor de las entradas será de $200 para la entrada general de mayores, $100 para la entrada de mayores residentes y de $50 para los menores.