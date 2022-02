La Fiesta Nacional de la Artesanía ofrecerá una diversa grilla artística

Un total de 44 propuestas artísticas, más de centenar de artistas sobre dos escenarios a lo largo de nueve noches, completan la grilla de la Fiesta nacional de la Artesanía 2022 de Colón. En los últimos días se confirmaron todas las actuaciones para la 37ma edición de la Fiesta colonense que ya está en su cuenta regresiva y se desarrollará del 5 al 13 de febrero.

Un dato no menor es que de ese total, un 75%, más de 30 propuestas musicales, son de la microrregión «Tierra de Palmares».

El escenario «Ramón Cabrera» ocupará un tradicional espacio en el interior del parque Quirós que tendrá su apertura cada noche a las 22, mientras que en Boulevard Ferrari y Alem se instalará el escenario de peñas que comenzará con la actividad musical desde las 20.

Escenario «Ramón Cabrera»

Apertura 22 horas.



Sábado 5

Show internacional de la compañía Malevo y su show «Espíritu Indomable»

Pablo y Mariela

Pasión y Vida

Entrevero

Nahuel Penissi



Domingo 6

Palo Borracho

Baila Morena

Rosario Vega

Iluminará La Nueva Luna

La Contra

La Kuppé



Lunes 7

«Artesanía Baila» By ColoFestOne

Final batallas Freestyle

Saavedra Funk

Tributo a The Beatles con «The Shouts»

DJ en vivo



Martes 8

Sombi

Deportivo Rosa Viejo

La Parabellun (Tributo a Redonditos de Ricota)

Estelares



Miércoles 9

Noche de Entre Ríos

Banda de Música de la Policía de Entre Ríos

Francisco Cuestas

Rubén Giménez

Los Majestuosos del Chamamé

Ballet Dos Orillas

Grupo Rumbos

Pocho Gaitán



Jueves 10

Costa Azul

Volátil

The Medio Kilo

Los Auténticos Decadentes



Viernes 11

Pica de 6

Marbel

La Vaca

La Anónima

La Beriso



Sábado 12

Hernán Paz

Deja-Vu

Pobres Ricos

Miguel Mateos

Jóvenes Pordioseros



Domingo 13

Los Famosos

Pitu Otero

Nico Zabala

Los Palmaé

Ráfaga



Escenario de peña

Apertura 20 horas

Sábado 5

Raúl Barboza

Chango Vives



Domingo 6

Soledad y Azul Jacquemain

Romanella Benetti



Lunes 7

Gera Bourlot

Performance de danzas

Inicio de batallas de freestyle



Martes 8

Luciana Irigoyen (La Voz)

Coro Toba

Humor con «El Gringo»



Miércoles 9

La Marchas de los Bombos

Pablo Vargas

Cacho Gauna



Jueves 10

Dúo «Aleatoria»

Facundo Torresán



Viernes 11

Marcos Cacosso

Irupé Tarragó Ros

Atahualpa Puchulu



Sábado 12

Andrea Morel

Duende Garnica



Domingo 13

Dipy Carabajal (Brasero del Alma)

Rocío «Huahui» Basualdo

La Macha