Homenajearon a María Margarita Vivas y a su hijo Juan Pablo

Por eso, desde el Honorable Concejo Deliberante se homenajeó a María Margarita Vivas y a Juan Pablo Decurgez Vivas, madre e hijo respectivamente.

Margarita es compositora e interprete arpista. Juan Pablo, también compositor, realizó diferentes instrumentos llegando a obtener su título de propiedad de marca.

El homenaje se realizó este viernes, en el estudio de Margarita. Fue una sorpresa para ambos, ya que Margarita pensaba que el homenajeado sería su hijo, en tanto que Juan Pablo creía que el reconocimiento sería para ella.

Margarita, muy emocionada, agradeció la calidez del homenaje y contó que hace años su casa era un lugar de reuniones de música, poesía, buen humor y encuentro entre personas que compartían el mismo sentimiento. “Esto alimenta un montón al ser humano en cuanto a salud interior”. La música sana, hace bien” expresó. Recordó también que cuando su hijo tenía un año, se sostenía del corralito y bailaba mientras ella tocaba el arpa.

Durante el reconocimiento se entregaron obsequios. Por un lado la réplica de un arpa y, por otro, una guitarra, ambos realizados por Lala Artesanos, pertenecientes a la Feria de Artesanos de la Municipalidad.

El acto de reconocimiento fue encabezado por la Viceintendente Marisa Follonier, y contó con la presencia de los Concejales Marcela Lingeri, Gastón Varona y Pablo Orcellet.

Uno escribió sobre el otro

Para la organización de la sorpresa, el personal del HCD pidió a madre e hijo que escribieran una referencia sobre uno y otro. A continuación lo transcribimos:



LO QUE DIJO JUAN PABLO SOBRE MARGARITA

“María Margarita Vivas, compositora e interprete arpista entrerriana mujer.

A muy corta edad, la inquietud por el Arte, como la pintura y la Música la llevo a despertar otros Mundos.

Su papá y mamá, Ociel Vivas y Mercedes Tavella, le ofrecieron estudiar arpa en Buenos Aires a la edad de 12 años, con el Gran Maestro Quintin Irala, siendo una gran discípula de él. Compartió momentos musicales con el gran músico y arpista uruguayo Aníbal Sampayo.

Margarita ha obtenido a lo largo de su carrera artística premios y reconocimientos como ejecutante del Arpa India. En diversos escenarios del país, no solo ha interpretado piezas folclóricas y populares si no que también barrocas para orquesta y dirección. Actuó en Las Fiestas de la Colonización y Fiestas de la Artesanía.

En lo Folclórico, Su arpa la lleva a interpretar temas como Pájaro Campana, Cascada, Tren Lechero, India y más. Grabó varios discos en que aparecen composiciones propias como A "Tu Orilla Papa", "A San José Entre Ríos" y más.

Mantuvo una gran amistad musical con nuestro maestro entrerriano de la música litoraleña Don Linares Cardozo, compartiendo así momentos culturales con familiares y amigos.

Margarita siempre dice y afirma que el conocimiento del Arpa no debe quedar guardado, debe ser explotado al máximo para las nuevas generaciones”.



LO QUE DIJO MARGARITA SOBRE JUAN PABLO

Juan Pablo Decurgez Vivas

Siempre se notó en él la inclinación por la Música. De niño hacía instrumentos musicales como el sikus. Luego se interesé por otros instrumentos, desarmaba guitarras viejas para aprender su construcción.

Así es como logró hacer charangos, guitarras, bajos eléctricos, cajones peruanos, ukeleles, sacha guitarra, imprimió a sus instrumentos su diseño propio, que registró obteniendo el título de propiedad de marca. También ha hecho réplicas en honor a Lester William Polsfuss, logrando un resultado admirable.

Ha hecho exposiciones en Las Fiestas de la Colonización, Fiestas de La Artesanía y exposiciones privadas, logrando premios, menciones especiales, medallas y reconocimientos. Como compositor tiene muchas obras también registradas como malambos, otras tituladas como " Carioband", "El Martillo", “Desafío y Descanso", entre otras.

¿Por qué es el día de la música?

En el año 1954, Santa Cecilia fue nombrada Patrona de la Música por el Papa Gregorio XIII. Fue

perseguida por las autoridades del Imperio Romano debido a sus creencias cristianas, fue arrestada y degollada. Al momento de ser ejecutada entonó un canto como alabanza a Dios.