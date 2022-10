Cacho Garay llega a Colón con su show de humor

La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invita a la comunidad a la presentación del actor y humorista Cacho Garay en nuestra Ciudad con su espectáculo "Vamo' Re Tomando", el próximo miércoles 2 de noviembre a las 21 hs. en Casa del Bicentenario (Bvard. Gaillard 179).



El reconocido humorista llegará a Colón con su particular humor, sano, familiar. Un personaje, especie de antihéroe regional que logró meterse de lleno en el corazón de la gente. Desde su Mendoza natal, saltó del anonimato a la fama, de la mano de Marcelo Tinelli en la televisión nacional, siendo en el año 2000, el primer y único ganador del "Campeonato Nacional del Chiste". Y desde allí, no paró.



"El show propone mirar el lado bueno de las cosas, yendo hacia adelante y poniendo nuestra mejor cara, que no es el caso mío. Me contento de robarle una sonrisa al rostro de los demás. En cada momento nos ocurren cosas que están vinculadas con el humor y a veces se nos pasan de largo", señalaba Cacho Garay respecto a este espectáculo.





Las primeras cien entradas podrán adquirirse a un valor de $2500. Tras esta primera tanda, las siguientes podrán obtenerse a $2800. Por contacto y mayor información, comunicarse al 3447 642014 o al 3447 421996.