Tres ponencias magistrales en el cierre del Congreso de Educación de C. del Uruguay

El Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay volvió a estar colmado por segundo día consecutivo para el cierre del VII Congreso de Educación "Posibilidad de Alteridad con-ciencia pedagógica" con el eje puesto en "La Educación como Derecho".



La mañana comenzó fresca, pero gran parte de los 3.450 docentes inscriptos para el Congreso se dieron cita en el CEF, que arrancaba su última jornada con la charla de la doctora en Medicina, especialista en Psiquiatría Infanto-juvenil y una de las fundadoras de PANAACEA: Alexia Rattazzi. Con su estilo particular sobre el escenario, logró rápidamente que los presentes siguieran hipnóticos su gestualidad mientras con sus palabras iba derrumbando mitos y reflexionando sobre las creencias culturales que arrastramos y que tantas veces provocan tanto daño a alumnos y familias. La despidieron con una ovación de pie, luego de más de una hora de exposición.

Luego le siguió Bernardo Blejmar, Lic. en Ciencias de la Educación (UBA) quien expuso "Para una pedagogía del cuidado y del desafío". Nuevamente, captó enseguida la atención de los y las docentes que hasta se animaron a realizar ejercicios y pruebas para que "pongamos a los cuerpos en el lugar que deben estar en el aprendizaje". Su alocución nuevamente fue despedida por una ovación.

El cierre fue del Dr. Carlos Skliar. Mucha era la expectativa por escucharlo y claramente no defraudó. Con un análisis histórico de la educación y la pedagogía, con sus conceptos tan claros y esa forma de bucear en las palabras y sus sentidos fue atrapando en cada oración, en cada frase, en cada párrafo de lectura perfectamente elegida. Así fue desgranando la idea de "La educación que será, a partir de la educación que ha sido", título de su conferencia magistral. "Alguien escribió que yo era 'el cierre ideal' del Congreso. Menuda responsabilidad me han dejado. Yo sólo espero haber estado a la altura, y que todo esfuerzo valiera la pena", dijo ya en el cierre, después de más de una hora de exposición. Sin dudas así fue, y la tercera ovación de la jornada, se convirtió en el 'cierre ideal' del VII Congreso de Educación.



Gobernador presente

Antes de la conferencia de Carlos Skliar, el Gobernador Gustavo Bordet presidió el acto de cierre del VII Congreso de Educación, junto al Intendente Martín Oliva, la Vicegobernadora Laura Stratta y los Ministros de Hacienda y de Planeamiento, Hugo Ballay y Marcelo Richard. La organización del Congreso estuvo a cargo del Consejo General de Educación de la Provincia junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay y un equipo de colaboradores locales que coordinó todas las acciones desde la Dirección Departamental de Escuelas.



Al hacer uso de la palabra, el gobernador destacó "la importancia que tiene para la provincia de Entre Ríos poder tener este espacio de debate, de discusión y lograr las conclusiones que aporten a una educación que vaya tendiendo a alcanzar niveles de excelencia y calidad educativa".

"Somos muchos los padres que buscamos respuesta en el sistema educativo y como gobierno tenemos la obligación de ir encontrando cada día más las posibilidades de que nuestros niños tengan las mismas igualdades de derechos, de inclusión y de oportunidades en nuestra provincia de Entre Ríos", enfatizó.