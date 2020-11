Suspenden el regreso parcial a las actividades presenciales en las escuelas

Motiva esta determinación el objetivo primordial de preservar la salud y el bienestar del alumnado y del cuerpo docente y no docente de las escuelas del departamento.

La programación del retorno a la presencialidad en los establecimientos comenzó a trabajarse desde el mes de julio, momento en que se presentó el protocolo marco y lineamientos federales de seguridad del Consejo Federal de Educación. El 22 del corriente, el Consejo General de Educación, por su parte, emitió el Plan Jurisdiccional de Retorno a Clases, Res. 2722/20, en el que se destaca que el carácter dinámico de la situación sanitaria habilita la evaluación constante de las medidas a tomar sobre la modalidad bajo la que deben desarrollarse las clases: presenciales o virtuales. Sumado a esto, se emite la Res. 2727/20 CGE que dispone el regreso a clases presenciales en las escuelas definidas por autoridades educativas cuyas localidades cuenten con informe favorable del COES provincial. Asimismo, la norma apunta que las Direcciones Departamentales de Escuelas deben realizar el abordaje de la situación en forma interconsulta con el COES local.



Desde el trabajo conjunto de relevamiento y de consultas se determinó que los establecimientos autorizados para retornar a la presencialidad serían en nuestro departamento 30 de 53 (nivel primario) y 5 de 25 (nivel secundario), priorizando a los sextos grados del nivel primario y a los séptimos años de la modalidad técnico-profesional para algunos espacios curriculares puntuales. De esta manera se trataba de un total de 612 alumnos, 400 prioritarios. La matrícula total en esta jurisdicción es de 11.172.



En el transcurso de la semana del 19 al 23 de octubre, cuando se tramitaron las solicitudes de las autorizaciones pertinentes al CGE, no existía en nuestra zona la cantidad preocupante de casos como los registrados a esta fecha y hora.



En el marco de lo dispuesto por la normativa vigente que habilita la posibilidad de modificar las decisiones tomadas al respecto del desarrollo de las clases, en consonancia con los decretos municipales del departamento que restringen el desarrollo de algunas actividades, la Dirección Departamental dispone el no reinicio parcial de las clases presenciales.

La intención siempre ha sido y será abordar el tema del regreso a la presencialidad desde todos los puntos de vista: atendiendo a la cuestión humana en función de los directivos, docentes, personal de maestranza, padres y alumnos, sin descuidar el aspecto material en cuanto a lo edilicio. Para ello se trabaja en el día a día, en la tarea de hacer y rehacer, atendiendo a las variaciones que presenta el escenario epidemiológico y que repercuten en la comunidad, informaron desde la Dirección Departamental de Escuelas de Colón.