Hasta el 2 de septiembre se pueden solicitar las becas del nivel superior del Becario

“A la fecha un total 11.147 estudiantes iniciaron su solicitud de beca para sus estudios, ya sean terciarios o universitarios. Desde el Instituto estamos en contacto con los jóvenes para que puedan completar su solicitud y finalizarla para que se pueda realizar la evaluación y que los estudiantes sepan si su beca fue aprobada o si tienen que revisar la documentación que enviaron”, señaló el director ejecutivo del Becario, Sebastián Bértoli, al tiempo que destacó los incrementos que han venido otorgando para las becas en todos los niveles.



El Instituto Becario informó que la inscripción para solicitar la beca provincial del nivel superior, que comenzó el 2 de junio pasado, se extiende hasta el 2 de septiembre inclusive.

Los estudiantes que iniciaron el trámite online pero que aún no completaron la documentación e información requerida en su solicitud de beca lo pueden hacer hasta esa fecha, y los solicitantes que inicien su trámite en esa fecha contarán con algunos días más para terminar la gestión del beneficio.



Bértoli también indicó que desde el organismo se garantiza el pago retroactivo a agosto de 2022, de acuerdo al periodo establecido para el nivel superior, el cual comprende nueve meses: desde agosto a diciembre y luego se retoma en marzo 2023 hasta junio de ese año.



Los requisitos obligatorios e indispensables para completar y finalizar la solicitud se pueden corroborar en la web del organismo provincial (www.institutobecario.gov.ar).



Tras finalizar la carga de documentación e información, el equipo de área Becas procederá a la evaluación de cada postulante. El solicitante podrá consultar de su trámite en la pestaña Mi solicitud, luego de ingresar con su usuario y contraseña.



El funcionario recordó que también está a disposición en la web del Instituto el chat que funciona de lunes a viernes, de 9 a 13, para que los estudiantes puedan realizar sus consultas y así despejar dudas, tanto para aquellos que deban renovar su beneficio como los que hagan el trámite por primera vez. También el organismo autárquico cuenta con delegaciones en toda la provincia en las cuales se asesora y brinda información acerca de cada uno de los programas y servicios con que cuenta el ente.



Incremento de becas

Durante la feria de carreras y oficios del organismo provincial, el Becario te Muestra, el gobernador, Gustavo Bordet, anunció el aumento en los montos de las becas provinciales, lo cual incluyó a todos los niveles.



“El Instituto Becario otorga becas a 45.000 chicos y chicas entrerrianas”, precisó y destacó el aumento del 35 por ciento del monto de los beneficios “para poder asegurar que quienes las reciben puedan costear sus estudios, mejorar sus condiciones educativas”, dijo el mandatario entrerriano.



“Hubo un incremento en agosto en un promedio del 35 por ciento para todos los niveles y programas de becas que contamos con el Instituto Becario. Eso sumado al 35 por ciento que dimos en mayo, para becas de nivel secundario. Ahora este 35 por ciento es para todos los programas y se otorgó este mes. Eso es un indicador de lo ordenado y lo administrado que venimos trabajando para poder seguir generando este tipo de actividades y fundamentalmente acompañando a los estudiantes a través de las becas”, sostuvo Bértoli.



Modalidad de inscripción

La modalidad para efectuar el trámite es sencilla y dentro de los requisitos se deberán escanear o sacar fotografías con una tablet, cámara o teléfono del documento de identidad (frente y dorso), constancia de CUIL del estudiante y los tres últimos comprobantes de ingresos de su grupo familiar.



Por último, los aspirantes deberán tener tres años de residencia en la provincia, como mínimo. En el caso de que esta situación no figure en el documento de identidad, deberá presentar los tres últimos boletines de calificaciones. Todos estos documentos, deberán fotografiarse y enviarse como archivo adjunto del trámite online dentro del mismo sistema.



El período de pago para el nivel superior comprende nueve meses en los que se abona la beca. Es decir que comienza a pagarse en agosto hasta diciembre de 2022 en este caso, luego se continúa de marzo a junio del año siguiente completando así el beneficio.





Los requisitos básicos a digitalizar para becas nuevas 2022:



> DNI tarjeta ambos lados (de el/la solicitante).

> Constancia de CUIL (de el/la solicitante).

> Constancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2022.

> Boletín de calificaciones o Informe Académico 2021 ambos lados (en el caso de ser ingresantes)

> Analítico de materias aprobadas o Historia académica 2022 (en el caso de ser estudiantes ya en la carrera)

> Certificación Negativa del/la Solicitante.

> Comprobantes de ingresos, según corresponda:

Trabajadores formalizados: dos últimos recibos de sueldos de padres o tutores.



Jubilados: último recibo de jubilación.



Asignación Universal por Hijo / Otros planes sociales: ticket del último movimiento bancario con fecha 2022 o copia de la tarjeta (no será considerado válido el ticket de extracción).



Trabajadores informales/changarines: deberán adjuntar declaración jurada realizada en la comisaría más cercana, la misma debe informar qué actividad efectúa y qué ingreso aproximado mensual percibe.



Desocupados: adjuntar Certificación Negativa Anses actualizada



Monotributistas: constancia de opción AFIP, donde figura la categoría.





Documentación para las renovaciones



> Constancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2022.

> Analítico de materias aprobadas o Historia académica 2022

> Titular de cobro: se mantendrá el titular vigente aun cuando el/la solicitante es mayor de 18 años. En el caso de cambios se debe adjuntar: nota de solicitud de cambio de titular; DNI tarjeta ambos lados y Constancia de CUIL del nuevo titular.