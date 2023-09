Entregaron reconocimientos a la docencia entrerriana

También fueron parte del acto el intendente de Paraná, Adán Bahl, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller.

En el acto realizado en el salón de actos General San Martín del CGE, Bordet y las demás autoridades entregaron las distinciones a las y los docentes destacados de cada uno de los 17 departamentos de la provincia.

En ese marco, el gobernador recordó su procedencia de una "familia de maestros" y su ejercicio en la docencia durante 14 años. Resaltó que "nuestras y nuestros docentes, a lo largo de todo el territorio trabajan denodadamente para llevar la educación en todos sus niveles a nuestros gurises y jóvenes en distintos lugares de Entre Ríos". Aseguró que en ese homenaje a 17 docentes elegidos por sus pares, uno por departamento, se simbolizaba el reconocimiento a las y los 55.000 docentes entrerrianos.

Mencionó también su formación en las escuelas y la universidad pública. "Soy un agradecido con la educación pública, y la mejor forma de agradecerlo es defendiéndola. Trabajando y defendiendo los derechos que tienen las y los docentes, pero también el que tenemos entrerrianos y entrerrianas de acceder a una educación de calidad que nos permita formarnos, desarrollarnos y seguir viviendo aquí", subrayó Bordet.

Señaló que por esa razón, desde su primer día de gestión "hemos trabajado en asegurar esos derechos, en consolidar todo lo que se ha hecho a lo largo de los años. Somos una provincia con una larga tradición en educación. Tenemos escuelas en todas las ciudades y pequeñas localidades".

La educación no es una ecuación económica

En ese sentido, comentó su visita a la escuela de Walter Moss, en el departamento San Salvador, que cuenta con cuatro estudiantes, y que la docente comentó que esperaban sumar tres el próximo año. "Alguien puede pensar que es una escuela inviable, y que colocando un transporte escolar se puede cerrar la escuela y enviar los estudiantes a otra con más matricula. De esa manera, piensan, se resuelve el problema con una ecuación económica. Pero la educación no es una ecuación económica. Esto lo digo porque los tecnócratas que han trabajado así en la educación son los que quieren volver a gobernar esta provincia", subrayó Bordet.

"Hay que defender lo que se ha conquistado", enfatizó el mandatario. Se refirió luego a las negociaciones permanentes que su gobierno mantiene con las asociaciones gremiales de la docencia, "algunas con más tensiones que otras, pero siempre nos pusimos de acuerdo. Respetamos a las organizaciones gremiales y a nuestros y nuestras docentes. En épocas como las que nos toca vivir, con muchas dificultades, tienen que existir salarios que le ganen a la inflación. Es lo que acordamos y vamos a seguir acordando, porque sin esto tampoco hay calidad educativa", indicó.

Pandemia educativa

Luego, el gobernador hizo mención al desarrollo de infraestructura escolar, recordando que en la gestión nacional anterior se comprometió la construcción de unidades educativas de nivel inicial. "No se terminó ninguna. En cuatro años, con esta gestión del gobierno nacional, llevamos inauguradas 30 y tenemos varias más en construcción. Esto significa que hay una concepción de la educación, que también atraviesa la obra pública, y por eso es tan fácil ponernos de acuerdo".

"Escucho candidatos que vienen con frases armadas en Buenos Aires a decir que acá hay una pandemia educativa. La única pandemia educativa que conocí es cuando era docente en la escuela de Comercio Nº 2 Martin Miguel de Güemes, en Concordia, que no cobrábamos el salario. Y, en este mismo lugar, vino Néstor Kirchner a resolver el tema, para poder pagar los salarios que todavía cobrábamos en bonos federales. Esa es la pandemia educativa que no queremos volver a tener. Por eso llamo a defender estos derechos", aseveró Bordet.

Achicar el Estado

Referente a la propuesta de algunos de sus adversario políticos sobre "achicar el Estado", el mandatario provincial detalló que Entre Ríos cuenta con 88.000 trabajadores y trabajadoras del Estado, de los cuales 55.000 son docentes, 17.000 son agentes de salud, y 15.000 agentes de seguridad. "Sumemos el Copnaf, el Servicio Penitenciario, y otros servicios, ahí están los 88.000, ¿dónde van a achicar?, ¿van a volver a echar gente?, ¿van a volver a bajar los salarios?", se preguntó.

Mencionó además la problemática de la Caja de Jubilaciones y admitió que "hay que dar la discusión. Pero hay que defender las jubilaciones, el 82 por ciento móvil, nuestra caja provincial de jubilaciones. Esa es la discusión en este tiempo, si queremos seguir transitando un camino donde se respete el diálogo, donde haya tolerancia, salarios acordes al trabajo que se desempeña, una seguridad para quien llega a la edad jubilatoria".

"Nosotros proponemos seguir trabajando con todo el sistema de educación pública y también con el de gestión privada, para integrar y que nuestros gurises y jóvenes tengan oportunidades en el día de mañana. Eso hablamos con Adán Bahl, porque queremos y amamos esta provincia donde nacimos y vamos a seguir viviendo", concluyó Bordet.

Acompañaron al mandatario provincial la diputada nacional Blanca Osuna, sus pares Tomás Ledesma y Marcelo Casaretto; los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; de Gobierno, Rosario Romero, de Desarrollo Social, Marisa Paira; y el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari.

Educación pública, gratuita y obligatoria

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, reconoció a los docentes en su día al decir que "conmemorar es hacer memoria con otros" e hizo referencia a Domingo Faustino Sarmiento, "un impulsor de la educación pública en nuestro país. En nombre de él reconocemos a todos la tarea que hacen".

En ese marco, el funcionario sostuvo: "Estamos en un momento que se discute mucho de educación y creemos que está bien que se discuta de educación. Hay que discutir mucho y hay que discutir en función de lo que es nuestro país y de lo que queremos que sea nuestro país".

Habló de Entre Ríos y dijo que "fue pionera en la educación pública porque en 1820 ya tenía educación pública, gratuita, universal, obligatoria para todos y todas"; y aseguró que "históricamente Argentina quiso que los chicos fueran a la escuela". En esa línea, citó ciertos hechos históricos.

Precisó que "son 1.200.000 los maestros en la Argentina que todos los días le ponen su inteligencia, su compromiso para que nuestros hijos vayan a la escuela, aprendan más y mejor. Un feliz día a todas y todos en un país que desde julio 1884 con la Ley mítica 1420 decidió que la educación sea pública, gratuita y obligatoria".

"Creemos que está bien que la educación sea obligatoria. El único lugar para nuestros hijos es la escuela y nosotros queremos defender, cuidar y mejorar esa idea. Los chicos tienen que ir a la escuela, los docentes los tenemos que educar, las familias los tienen que llevar a la escuela y el Estado tienen que hacer todos los esfuerzos para que los chicos vayan a la escuela todos los días. Nos tenemos que comprometer a eso, a que todas las horas de clase sean horas de clase. Tenemos que trabajar para que la presencia en la escuela de estudiantes y docentes sea cotidiana, habitual y la regla de nuestro sistema", insistió.

A modo de cierre, Perczyk aseguró que “el camino para mejorar tiene que estar en el futuro y saludo a los docentes que aguantan la escuela en las buenas, en las malas y en las más o menos, que quieren ver el futuro y que le muestras a nuestros hijos el futuro que podemos construir. Un gusto estar en esta provincia tan importante y pionera para la educación argentina con maestros destacados, uno de cada departamento que representa a todos. Representar es volver a hacer presente a los 55.000 maestras, maestros de la provincia de Entre Ríos, y al 1.200.000 que tiene nuestro país. Muy feliz para todas y todos", concluyó.



Gobernar con continuidad

Por su parte, el intendente Bahl saludó y deseó un “feliz día para todos los hombres y mujeres que eligieron la docencia como profesión, y que con su esfuerzo diario garantizan el derecho de miles de gurises entrerrianos a la educación en cada rincón de la provincia. Los docentes son actores sociales claves y la base de muchos de los logros que destacan a nuestro país, a nuestra provincia, a nivel internacional”.

“La educación se defiende con inversión. Con mejores edificios. Con política salarial. Creando herramientas que les permitan a nuestros maestros desempeñar mejor su función. Eso es lo que hizo nuestro gobernador Gustavo Bordet, acompañado del gobierno nacional. Eso es lo que nos comprometemos a continuar”, sostuvo y acotó que

“los docentes importan todos los días, no sólo el 11 de septiembre. Y bajo esa premisa vamos a gobernar”.





Construir a partir de la educación

A su turno, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, compartió que “esto es un reconocimiento a un maestro o una maestra de cada uno de los 17 departamentos de la provincia elegidos por sus equipos, por sus pares”.

“Desde esa responsabilidad que asume nuestro gobernador Gustavo Bordet, de poner a la educación como principal política pública, es que reconocemos y estamos orgullosos de la tarea que realizan cada uno de los maestros y maestras que hoy están acá recibiendo este reconocimiento”, aseguró el funcionario provincial.

Por último, Müller sostuvo que “en la diversidad de ejemplos y valores que expresan diariamente, nos pone muy felices este reconocimiento y les agradecemos la labor que realizan porque justamente en ustedes está el futuro de nuestra provincia y nuestro país”.





Reconocimiento

El premio Manuel Antequeda es un reconocimiento que otorga el CGE y se propone como una distinción al compromiso docente con la educación entrerriana. Se entrega a un docente de cada uno de los departamentos de Entre Ríos en representación de sus pares.

Esta edición tiene como objetivo principal destacar el trabajo de docentes que han desarrollado experiencias innovadoras, que a través del trabajo en equipo con sus comunidades han sabido construir experiencias de aprendizaje significativas y que en su tarea cotidiana, demuestran compromiso con la construcción de justicia educativa y el cumplimiento del derecho a la educación.



Docentes

Las y los docentes distinguidos son: Adriana Beatriz Casse, Colón; María Florencia Collomb, Concordia; Félix Héctor Armando Wolf, Diamante; Liliana Vanesa López, Federación; Analía Lorena Ava, Federal; Walter José Peletti, Feliciano; Mirta Graciela Yamín, Gualeguay; Estela Susana Lemes, Gualeguaychú; Rita Andrea Acevedo, Islas del Ibicuy; Magalí Alejandra Weiss, La Paz; Araceli Mercedes Widmer, Nogoyá; Javier Andrés Albarracín, Paraná; Vanesa Estefanía Ramallo, San Salvador; César Julio Mansilla, Tala; Laura Sain, Uruguay; Daniela Maina, Victoria y Paulina Wiggenhauser, Villaguay.