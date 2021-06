En agosto comenzará en Colón la Tecnicatura en Técnicas y Procedimientos Ambientales

Ante la necesidad de ampliar la oferta educativa en la Ciudad y ofrecer a los jóvenes oportunidades con salida laboral, además de alternativas para no radicarse en otras ciudades o viajar, el Presidente Municipal de Colón José Luis Walser gestionó la apertura de una Tecnicatura relacionada a temas ambientales.

Será la primera carrera de posgrado en Colón y los egresados podrán realizar estudios de impacto ambiental, de suelo, gestión ambiental y desarrollo de proyectos entre otras numerosas actividades relacionadas a mejorar las condiciones ambientales de una comunidad.

La carrera se dictará en horario nocturno de lunes a viernes en el CIC de barrio El Ombú. La Profesora Mónica Unrein, Coordinadora de proyectos de Tecnicaturas de la Universidad Tecnológica Nacional sede Concepción del Uruguay, el Ingeniero Elbio Woeffray, Secretario de Extensión Universitaria y Cultura y Fernando Graziani del Área de Vinculación, Extensión y Proyectos de la UTN FRCU, fueron recibidos por el Intendente para ultimar algunos detalles del inicio de la carrera.

"Ya hay una preinscripción hecha, vamos a tener una demanda interesante de Colón en esta carrera solicitada por el Municipio, para poder dar respuesta a jóvenes que quieren insertarse en las Universidades o seguir una carrera universitaria" sostuvo Mónica Unrein.

La carrera, añadió, "está fuertemente vinculada con las necesidades propias de nuestra región, las carreras relacionadas con el medio ambiente son muy requeridas, no es que está de moda sino que se requiere del cuidado del mismo". "Para ello se requiere de muchas personas con capacitaciones específicas para poder involucrarse no sólo en el ámbito público para trabajar en municipios o entidades públicas sino involucrarse dentro de las empresas, que hoy en día para ser competentes en el mercado interno o externo, se requiere tener todas las condiciones de lo que tiene que ver con lo ambiental al día" señaló.

El Ingeniero Elbio Woeffray agregó: "la carrera tiene una salida laboral interesante porque es un tema sumamente preocupante y actual". "Faltan terminar unos detalles formales y se llamará a inscripción, hay un cupo de 50, va a ser pago pero habrá becas tanto del municipio como provinciales para que puedan acceder a la propuesta" puntualizó.