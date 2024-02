El 1 de marzo comenzarán las inscripciones para becas de nivel secundario

“Iniciamos una etapa muy importante para el organismo, donde muchas familias tienen la oportunidad de interiorizarse y completar un formulario sencillo pero clave para recibir el acompañamiento del gobierno provincial mediante una beca”, dijo el director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas.

Aclaró luego que “tanto las renovaciones como las nuevas requieren del trámite. Las solicitudes se realizan de manera online a través de la web del ente autárquico www.institutobecario.gov.ar . Allí se detallan los requisitos indispensables para acceder al beneficio. Es fundamental que la familia conozca la información para avanzar con la solicitud”, explicó el titular del Becario.

Berdiñas remarcó que el Instituto continuará con el trabajo territorial, puesto que un equipo llegará a todos los departamentos para acercar programas y servicios.

Finalmente, precisó que en www.institutobecario.gov.ar se encuentra a disposición un chat, que funciona de lunes a viernes de 9 a 13, para despejar dudas.

Detalles de la inscripción

La modalidad para efectuar el trámite de inscripción es sencilla. Los requisitos son escanear o sacar fotografías con una tablet, cámara o teléfono del documento de identidad (frente y dorso), constancia de CUIL del estudiante y los dos últimos comprobantes de ingresos de su grupo familiar.

Acerca de la documentación para el eventual cobro de la beca, cada estudiante menor de 18 años debe adjuntar la fotografía del documento de identidad y constancia de CUIL de quien será el titular de cobro que debe ser mayor de edad.

La situación académica es un requisito indispensable para los estudiantes secundarios, ya que el solicitante deberá tener aprobadas la totalidad de las materias. Además, deberán presentar su constancia de alumno regular o la inscripción al ciclo lectivo 2024

Por último, los aspirantes deberán tener tres años de residencia en la provincia comprobable, como mínimo. En el caso de que esta situación no figure en el documento de identidad, deberá presentar los tres últimos boletines de calificaciones. Todos estos documentos, deberán fotografiarse y enviarse como archivo adjunto del trámite online dentro del mismo sistema.

El período de pago para el nivel secundario comprende nueve meses durante los cuales se abona la beca. Es decir que se paga desde mayo hasta noviembre de 2024 y luego se continúa desde febrero hasta marzo del año siguiente, completando así el periodo del beneficio.

Documentación obligatoria a digitalizar

• Renovaciones

- Constancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2024

- Boletín de calificaciones año 2023 firmado por la autoridad del establecimiento (ambos lados).

- Titular de cobro: se mantendrá el titular vigente aún cuando el/la solicitante es mayor de 18 años. En el caso de cambios se debe adjuntar: nota de solicitud de cambio de titular; DNI tarjeta ambos lados y Constancia de CUIL del nuevo titular.

• Becas nuevas

- DNI ambos lados (de el/la solicitante).

- Constancia de CUIL (de el/la solicitante).

- Constancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2024.

- Boletín de calificaciones año 2023 firmado por la autoridad del establecimiento (ambos lados).

- Comprobantes de ingresos del grupo familiar según corresponda:

- Trabajadores registrados: últimos dos recibos de sueldos de padres o tutores.

- Jubilados: último recibo de jubilación.

- Asignación Universal por Hijo / otros planes sociales: ticket del último movimiento bancario con fecha 2024 o copia de la tarjeta (no será considerado válido el ticket de extracción).

- Trabajadores No registrados: deberán adjuntar declaración jurada realizada en la comisaría más cercana a su domicilio, en la que debe informar qué actividad efectúa y qué ingreso aproximado mensual percibe.

- Desocupados: adjuntar Certificación Negativa Anses actualizada

- Monotributista: constancia de opción AFIP, donde figura la categoría.

*En caso de divorcio o separación de los padres del estudiante, deberán acreditar con la correspondiente documentación. Para el mismo caso, si existe cuota alimentaria, se deberá documentar.

-Menores de 18 años deberán consignar un/a titular para el cobro de la beca en el caso de resultar beneficiarios/as, para lo que debe adjuntar: DNI tarjeta ambos lados (del mayor responsable) y constancia de CUIL (del mayor responsable)

*En el caso de tener padres o tutores fallecidos se debe adjuntar el acta de defunción