Colación de Grados del Instituto San José D 46

Palabras de la Sra. Rectora Profesora Lorena Lovera

Un acto de colación de grados tal vez muy diferente a lo que nuestra institución estaba acostumbrada, con protocolos para el cuidado de la salud de todos, distanciamiento social, con una mínima cantidad de asistentes (es así que aprovecho la oportunidad para hacerles llegar a los ex alumnos de la promoción de 25 y 50 años un saludo especial y decirles que cuando la situación lo permita, la institución los agasajará como corresponde)

Año 2020! Difícil, agotador, insólito y con muchas cosas inesperadas para todos, pero más aún para ustedes queridos egresados 2020; quienes sin lugar a duda vieron postergados muchos sueños y anhelos, propios de los que espera cada estudiante para el último año de la secundaria, han sido héroes en todo esto, pues vieron desvanecer muchas de sus ilusiones hasta el último momento, e igual siguieron de pie y resistiendo; y como les dije en la carta enviada antes de las vacaciones de invierno, ustedes son y serán la promoción de la esperanza, quienes más que ustedes van a saber cuidar la salud, valorar la familia y las amistades, desear y sentir el abrazo y el beso de un ser querido.

Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Entre emociones que se mezclan, nuestro Comercial sabe que el momento de partir ha llegado... Hoy debemos abrirles las puertas, pues es hora que desplieguen esas alas por las que tanto se han esforzado estos seis años.

Esas alas que cada profesor se encargó, entre risas y caras serias de descubrir y contribuir para que crecieran y se fortalecieran a medida que transitaban por la institución.



Pero antes de que emprendan viaje quiero leerles algo:



NO TE DETENGAS

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,

sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.

No te dejes vencer por el desaliento.

No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,

que es casi un deber.

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.

No dejes de creer que las palabras y las poesías

sí pueden cambiar el mundo.

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.

Somos seres llenos de pasión.

La vida es desierto y oasis.

Nos derriba, nos lastima,

nos enseña,

nos convierte en protagonistas

de nuestra propia historia.

Aunque el viento sople en contra,

la poderosa obra continúa:

Tú puedes aportar una estrofa.

No dejes nunca de soñar,

porque en sueños es libre el hombre.



Es por eso que...

• No se dejen vencer por el desaliento, caminen por la vida sin pensar en los obstáculos.

• Cuiden la vida como si fuese su juguete preferido.

Todos los que los acompañamos en estos años deseamos que con la sabiduría, imaginación, sueños y hechos se atrevan a saber, a pensar pero por sobre todo a ser Libres.. y recordar que:

• Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni alcanza la altura con un solo vuelo.

• Nadie camina la vida, sin haber pisado en falso muchas veces.

• Nadie debe vivir sin cambiar, sin ver cosas nuevas, sin tener la capacidad de corregir sus errores.

Recién comienza el camino y hay que echar a volar. Dicen que así es la vida, que se hace camino al andar. Les decimos hasta pronto, los queremos. ¡Feliz navidad y un próspero año nuevo!

PROMOCIÓN 1970- 50 AÑOS DE EGRESADOS

Con gran placer recordamos a la Promoción que este año arriba a sus 50 años de egresados.

Este grupo de jóvenes fueron la cuarta promoción desde la creación del Instituto en el año 1961 y también con orgullo nos cuentan que dentro de este grupo hubo quienes se dedicaron a idear el distintivo del Instituto que hoy portamos con orgullo.

Por nuestra aulas han pasado en muchos casos también sus hijos y nieta en el caso de Norma Berger con Sofía Bravo , Eladio Falcoz y su niña Antonella y Ricardo Ledesma con su pequeño Adolfo Luis Fito Ledesma y Adrián.

Fueron momentos algo difíciles, pues el Instituto recién abría sus puertas a la comunidad sanjosesina y en muchos casos se debía improvisar un aula o un banco para desarrollar las clases. Nada impidió a que docentes, sociedad cooperadora y estos alumnos puedan seguir adelante y finalizar sus estudios.

Este año quisiéramos recibirlos como corresponde y lo hacemos siempre con nuestros exalumnos, pero las circunstancias no lo permitieron. Es nuestro deseo y es con seguridad que lo realizaremos, que el próximo año nos encontraremos y nuevamente brindaremos como ya lo hemos hecho en el momento que cumplieron sus 25 años. Muchas gracias promoción 1970

- Berger, Norma Mabel

- Crettaz, Carlos Rubén

- Delaloye, Carmen Adelina

- Falcoz, Enrique Eladio

- Ledesma, Ricardo Rubén

- Muñoz, Raúl Donato ( en el recuerdo)

- Oyarbide, Norberto Mario

- Rodriguez, Héctor Ramón

- Rodriguez, Zulma Florentina