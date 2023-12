CARU entregó más de 45 mil libros para alumnos de 4º, 5º y 6º grado

La Comisión Administradora del Río Uruguay, a través de su Delegación Argentina, finalizó el Plan de Entrega de Libros de Aves, Peces y Plantas del Río Uruguay que reeditó la CARU, y que permitió llegar a más de 33 mil alumnos de 4to, 5to y 6to grado de 507 escuelas entrerrianas de la Costa del Uruguay y entregarles casi 46 mil libros.

Desde la Delegación Argentina de CARU se resaltó que "entendemos que esta iniciativa supone un aporte educativo, cultural y concientizador para las niñas y niños entrerrianos y su valoración de la fauna y la flora que pertenece a nuestra región. Se hizo una inversión importante en estos libros que tienen una muy buena edición e impresión de calidad".

La entrega de Libros de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) llegó a 507 establecimientos educativos de los Departamentos Federación, Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy en la Provincia de Entre Ríos. Cada estudiante de cuarto grado recibió un ejemplar del libro Peces del Bajo río Uruguay; cada estudiante de quinto grado recibió un libro de Aves del río Uruguay y finalmente cada estudiante de sexto recibió el libro Plantas del bajo río Uruguay en sus dos tomos: ("Árboles y Arbustos" y "Hierbas, Lianas y Epífitas").

En concreto, se distribuyeron 45.970 libros, para un total de 33.873 alumnos de 4º, 5º y 6º grado de las escuelas de gestión pública y privada, tanto como a sus directivos y docentes. El libro "Aves del Río Uruguay", se entregó a 11.363 alumnos de cuarto grado. El libro "Peces del Bajo Río Uruguay", se entregó a 11.068 alumnos del quinto grado. Y los Libros "Plantas del Bajo Río Uruguay", en sus dos tomos ("Árboles y Arbustos" y "Hierbas, Lianas y Epífitas") fueron entregados ambos a cada uno de los 11.442 alumnos cursantes del sexto grado.

Desde la Delegación Argentina se agradece el compromiso del Consejo General de Educación y de cada una de las Direcciones Departamentales de Escuelas de la costa del Río Uruguay, quienes tuvieron a su cargo la coordinación y responsabilidad de que los libros lleguen a cada alumno: "Gracias a todos los que nos abrieron las puertas y nos permitieron avanzar con esta iniciativa que no tuvo otro objetivo que el de llegar a la casa de cada uno de los alumnos de este segundo ciclo de las escuelas primarias. Llegar a esas aulas, pero también a los hogares y que el libro se pueda compartir en la familia. Compartir el valor del conocimiento de nuestra fauna y flora, compartir el valor de la naturaleza de nuestro río Uruguay. Estamos muy contentos porque pudimos llegar con estos libros a cada una de las familias y que los pudieran aprovechar", señalaron.

"Hemos tenido muy buenas repercusiones sobre la recepción de este material de parte de los alumnos. Eso nos pone muy contentos y nos llena de orgullo. Quiere decir que se cumplió el objetivo. No hay nada mejor que regalar un libro, y especialmente si ese libro además está bien hecho, es de calidad y permite llegar a las familias, divulgar conocimiento y promueve el valor de nuestra casa común, de nuestro hábitat y de nuestro ambiente", destacó la Delegación Argentina.

Se recuerda que estos libros no se comercializan, por lo que los interesados en contar con el material, pueden solicitar un ejemplar a la Comisión Administradora del Río Uruguay a través de un mail a [email protected].



El detalle de las entregas en las Escuelas en 2023

COLON: 53 escuelas – 3.406 alumnos – Se entregaron 4684 Libros

CONCORDIA: 90 escuelas – 11.222 alumnos – 14.768 libros.

FEDERACION: 76 escuelas – 4.142 alumnos - 6.184 Libros

GUALEGUAY: 56 escuelas – 2.989 alumnos – 4.000 Libros

GUALEGUAYCHU: 111 escuelas – 5.883 alumnos – 7.284 Libros

ISLAS: 25 Escuelas – 775 alumnos – 1.200 Libros

URUGUAY: 96 escuelas – 5.456 alumnos – 7.850 Libros

TOTAL: 507 Escuelas – 33.873 alumnos – 45.970 Libros