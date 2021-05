AGMER realizará un paro de 48 horas este lunes y martes

El Plenario de secretarios y secretarias generales resolvió “rechazar los anuncios del Gobierno provincial” e ir al paro los días lunes 31 de mayo y martes 1 de junio “ad referéndum del Congreso que se llevará a cabo el día miércoles 2 de junio” · Además exige “cronograma concreto de vacunación para las y los trabajadores de la educación y del personal no docente”.

“Priorizamos la salud y la vida de las y los trabajadores de la educación, de nuestros alumnos y alumnas, del personal no docente y de la comunidad educativa”, remarcó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), luego de que el Plenario se expresara en rechazo de “los anuncios realizados por el gobierno de la provincia” y resolviera “realizar paro los días lunes 31 de mayo y martes 01 de junio, ad referéndum del Congreso que se llevará a cabo el día miércoles 2 de junio, como medida preventiva y de cuidado de nuestra salud”.

A la vez el Plenario demandó “la continuidad del trabajo escolar en forma virtual en el ámbito provincial y cronograma concreto de vacunación para las y los trabajadores de la educación y del personal no docente”.

Otro punto que definió el Plenario –que se reunió en forma virtual este domingo por la tarde– es “sostener las tareas no presenciales el día miércoles 02 de junio del grupo de trabajadores y trabajadoras que deban prestar sus servicios de modo presencial según lo dispuesto por la Resolución 1380/21 CGE, por no encontrarse dadas las condiciones mínimas de bioseguridad y salubridad laboral, dado el actual nivel de transmisión del COVID-19 en nuestra Provincia”. Esta medida se tomó “de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y 5 de la Ley 23.551”.

La declaración completa emitida por el Plenario de Agmer:

“Priorizamos la salud y la vida de las y los trabajadores de la educación, de nuestros alumnos y alumnas, del personal no docente y de la comunidad educativa.

Ante los anuncios realizados por el Ejecutivo provincial en donde, a pesar de los datos duros y contundentes que dan cuenta del presente contexto alarmante en que nos encontramos con respecto al avance implacable de la pandemia, negando inclusive las manifestaciones públicas realizadas por el propio Ministerio de Salud Entre Ríos (referidas a la necesidad de continuar con las medidas de prevención y cuidado en el ámbito provincial, reduciendo en todo lo posible la circulación, entre otras), el gobierno vuelve a insistir en los planteos de avanzar en la presencialidad para el ámbito educativo. El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de Agmer, reunido en forma virtual manifiesta:

Estamos atravesando una etapa de mucha gravedad, el crecimiento de los casos de contagio golpea a un sistema de salud que ya está al límite, a punto de colapsar, en tal sentido volvemos a ratificar que se hace imperativo continuar con las políticas sanitarias de protección y cuidado, centralmente en estos momentos, en donde la pandemia ha disparado su curva de crecimiento de manera crítica. Por eso es claramente necesaria la continuidad del proceso educativo desde la virtualidad, privilegiando primero la salud y la vida de las y los trabajadores, de nuestros alumnos y alumnas y de sus familias.

La pandemia no puede ser un tema de tratamiento político, ya no es tiempo para que la misma sea objeto de disputas electorales, debemos afrontar este contexto con mucha voluntad de establecer consensos y acuerdos que nos permitan transitar colectivamente estos días tan difíciles. Corresponde al gobierno de Bordet, tomar las decisiones para frenar la ola de contagios.

El problema es principalmente de abordaje sanitario, y las medidas anunciadas por el gobierno ayer ayudan muy poco, exponiéndonos a un riesgo serio y preocupante. Este Plenario resuelve:

-Rechazar los anuncios realizados por el gobierno de la provincia.

-Realizar paros los días Lunes 31/05 y 1/06, ad referéndum del próximo Congreso, como medida preventiva y de cuidado de nuestra salud demandando:

-La continuidad del trabajo escolar en forma virtual en el ámbito provincial y cronograma concreto de vacunación para las y los trabajadores de la educación y del personal no docente.

De acuerdo a lo previsto en el art. 14 bis de la Const. Nacional y 5 de la Ley 23551, AGMER resuelve sostener las tareas no presenciales el día Miércoles 2/06/21 del grupo de trabajadores y trabajadoras que deban prestar sus servicios de modo presencial según lo dispuesto por la Resol. 1380/21 CGE, por no encontrarse dadas las condiciones mínimas de bioseguridad y salubridad laboral, dado el actual nivel de transmisión del COVID-19 en nuestra Provincia”.