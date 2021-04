Agmer pide suspender las clases presenciales “ante el alarmante crecimiento de los casos de covid”

También solicitó “avanzar en la vacunación del personal docente y no docente”. “La educación no puede ser objeto ni espacio de batalla donde se dirimen cuestiones político-electorales”, subrayó.

A continuación se transcribe en forma completa el documento de la Comisión Directiva Central de Agmer:

“La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos viene observando con atención y preocupación la situación sanitaria de la provincia, en lo referente al crecimiento de los casos de contagios de coronavirus y la distribución de los mismos en los departamentos. Claramente, estamos en presencia de lo que se ha definido como ‘segunda ola’, que se presenta mucho más agresiva en su transmisión y capacidad de impactar en la salud de las personas.

En este escenario algunos datos preparados desde nuestro Instituto de Investigaciones y Estadísticas (I.I.E. Agmer), que desde que comenzó la pandemia se encuentra abocado a realizar reportes de situación, indican:

1) De las Actualizaciones Epidemiológicas (informes de provincia MSER) y de la Sala de Situación (nación MSN) deriva que pasamos de un promedio de 400 casos reportados en la provincia a iniciar esta semana en un promedio arriba de los 600 casos diarios. Y al inicio del ciclo lectivo 2021, el promedio de casos se encontraba por debajo de 200.

2) Se registra una Razón de crecimiento de contagios de 1.62, es decir un 62 % más de casos las últimas dos comparadas con las dos semanas previas (que había sido de 1.08), además, muy por encima del 1.2 establecido como piso del riesgo sanitario.

3) Según el IECS la incidencia de casos las últimas 2 semanas fue de 234 casos cada 100 mil habitantes, también muy por encima del valor de 140 definido como piso de riesgo de circulación epidemiológica.

En este contexto comienzan a aumentar nuestros registros de contagios de trabajadoras y trabajadores de la educación, del personal auxiliar y de nuestros alumnos y alumnos. El problema no está solamente en la escuela, como espacio físico, sino además en el traslado y transporte. Compartimos el DNU de presidencia último, en sus disposiciones y recomendaciones, como viene sucediendo en la mayoría de los países del mundo se trata de una situación de gravedad epidemiológica en donde lo primero que se debe priorizar es la salud y la vida.

Agmer tiene un profundo compromiso con la escuela pública, con nuestros gurises y gurisas, con los sectores más desprotegidos y abandonados por años, y con la presencialidad. Pero en este contexto, dramático por el avance implacable de una pandemia que ha aumentado su poder de contagio, que ha puesto en una profunda tensión a nuestro sistema de salud, es necesaria prudencia, la razonabilidad y la empatía.

En tal sentido, desde la Comisión Directiva Central de Agmer, sostenemos la necesidad de suspender de manera preventiva el trabajo presencial en los departamentos donde se registran circulación comunitaria, por 15 días, sosteniendo la educación a distancia durante ese período. En acuerdo con los protocolos aprobados en el Consejo Federal de Ministros de Educación. Del mismo modo reclamamos al COES provincial y departamentales que actualicen y den a conocer información certera sobre los índices de transmisión, ausentes desde hace dos semanas.

Es necesario, también, avanzar en la vacunación del personal docente y no docente, tal fuera el compromiso anunciado a principios de año. Y avanzar en lo resuelto en nuestro último Congreso “Instar al gobierno educativo, en todos sus estamentos, a que se abstenga de instruir la flexibilización de los protocolos y agravar el riesgo de contagios en las escuelas. Y a destinar mayor presupuesto para garantizar las medidas sanitarias, incluyendo testeos a las/os trabajadoras/es de la educación”.

Finalmente manifestamos, la educación no puede ser objeto ni espacio de batalla donde se dirimen cuestiones político-electorales. Exigimos a la dirigencia partidaria que esté a la altura de la gravedad de la situación y asuma la responsabilidad de afrontar, con diálogo y respeto, las soluciones que nuestra sociedad demanda para superar entre todos y todas esta pandemia”.



Fuente: APF Digital