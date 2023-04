Villa Elisa: firmaron un convenio para proyectar un centro comercial a cielo abierto en Villa Elisa

Este miércoles autoridades de CAME – Confederación Argentina de la Mediana Empresa- y de la FEDER – Federación Económica de Entre Ríos – visitaron la ciudad con el objetivo de avanzar en generar un proyecto para que Villa Elisa pueda desarrollar un centro comercial a cielo abierto.

Con este objetivo quedó sellado un convenio entre la Municipalidad de Villa Elisa, CAME, la Federación Económica de Entre Ríos y el Centro Económico de Villa Elisa tendiente a contribuir al fortalecimiento competitivo de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio minorista y a la prestación de servicios.

Un Centro Comercial a Cielo Abierto es un espacio integrado por un conjunto de establecimientos comerciales, localizados en una misma zona cuyo desarrollo es planificado y gestionado para ofrecer variedad comercial, servicios comunes, actividades complementarias relacionadas con el entorno y disponer de una imagen y gestión unitaria.

Se trata de una experiencia no sólo comercial sino también asociada al disfrute del tiempo libre, que contribuyen a generar atracción para vecinos y clientes.

Esto permite potenciar las posibilidades de pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios, fomentando la dinamización comercial en la ciudad.

A partir del convenio firmado, CAME brindará asistencia técnica y capacitación para contribuir al desarrollo de un Centro Comercial a Cielo Abierto en Villa Elisa y la Municipalidad dispondrá recursos humanos y económicos para su concreción.

Del encuentro participaron también autoridades de la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y zona y funcionarios municipales.