Se llevó a cabo la 2da. edición de la “Expo Emprendedora”

Participaron seis emprendedores que expusieron su empendimiento con el objetivo de vincularse con el ecosistema emprendedor.

Entre ellos “GPSnet” de Tomás Pinter, un emprendimiento dedicado al monitoreo satelital de vehículos. “Juguitos Piú” de Gerardo Javier Cortez, dedicado a la elaboración y comercialización de jugos para congelar. “Inti Huasi” de Lorena Rotela, emprendimiento de fabricación textil de kigurumis, término japonés en el cual kiru significa vestir y gurumi significa muñeco.

También, “Verde nutrir” de Natasha González, emprendimienro dedicado a la gastronomía con ingredientes agroecológicos, cocción ecológica y empaques biodegradables. “Literatura infantil”, con ilustración NAIF de Viviana Lugrin dedicado a la literatura infantil integral incorporando ilustraciones NAIF y “Fermentería Hermanas” de Eva de Carolina y Aymará Rodríguez Joannás, emprendimiento que elabora bebidas alcohólicas.



Además, participaron de la Expo emprendimientos que contaron su experiencia con el Programa "Jóvenes Emprendedores" dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos.

Estos fueron “Viviendas siglo XXI” de Matias Rodriguez, “MT Fool Control and & Engineering” de Hernán Tournoud y Valeria Martínez, “industrializacion de virolas de alpaca Platería Bravo” de Ángela Bravo, y “Amoblamientos Blanc” de Javier Blanc y Carla Fagundez.

Asistieron: María Eugenia Delsart, Directora de Políticas de Apoyo Emprendedor, Jacinto Totorica, Secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de San José, José Luggren, Secretario de Salud y Bienestar Social, Gustavo Solanas, Vicerrector de UCU, Elbio Woeffray en representación de MEYCO y como secretario de extencion de UTN Regional Concpcion del Uruguay, Malvina Cettour representando a la ENS Dr Luis Cesar Ingold Tec. Sup en Enología y Fruticultura y Tec. Sup en Gestión de PyMEs, Alberto Ingold representando a Fundación Camelias, el Ingeniero Hernán Tournour en representación de FADEL, Aldo Follonier por Asociación Civil San José Crece, Blanca Fernandez, Presidente de la Cooperativa Cielo Compartido Ltda., y Santa Sotelo, en representación de la Coop. Sueños y Puntadas Ltda.