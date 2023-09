Se implementarán herramientas para posicionar la producción de miel del Departamento Colón como producto identitario de la región

El mercado de la miel es un ambiente complejo, y la rentabilidad de esta actividad no es la esperada. A pesar de la nobleza de este producto y la demanda del mercado internacional los productores no logran obtener buenos precios a la hora de posicionar su producto en el mercado interno. Por otro lado, las ventas en volúmenes exportables no cubren las inversiones realizadas en el laboreo anual apícola.





El acompañamiento al sector permitió gestionar un aporte para un grupo apícola que tiene la matrícula de Cooperativa en el año 2021, se realizaron capacitaciones en la región, se presentaron productores en diferentes rondas de negocios, se generaron espacios de comercialización en ferias y una especialización en caracterización de las mieles en laboratorios de la República Oriental del Uruguay.





Este último año se trabajó en un programa a corto y largo plazo para fortalecer la miel y sus derivados como un producto destacado de nuestra región y así potenciar su comercialización, sumando al equipo del INTA agencia Colón y el aporte de investigación y desarrollo de la UTEC Alimentario, Universidad del país vecino que posee un polo de formación en tecnología aplicada a los alimentos en la ciudad de Paysandú.





Su coordinadora Annabela Estévez ha gestionado junto a funcionarios locales ante Consulados de ambos países, un convenio marco de colaboración internacional. A través del mismo se propicia la formación de personal de la dirección de Producción del municipio y la participación de los productores colonenses en talleres de análisis sensorial de miel y buenas prácticas apícolas.



Actualmente, personal técnico de la agencia INTA y personal Municipal se encuentran realizando la ubicación de los colmenares y la georreferenciación de los principales puntos productivos de miel del Departamento.

"Esto permitirá junto a los productores continuar con una caracterización geográfica definiendo las cualidades identitarias de nuestra miel, y continuar con los demás análisis que nos posibilitará hacer informes técnicos y desarrollos en torno a este producto y derivados" señalaron desde el área municipal.



"El principal propósito de este programa es aportar al desarrollo económico local, favorecer la comercialización desde la vinculación con el turismo, la actividad gastronómica y ferias" subrayan.



"Se pretende fortalecer al pequeño y mediano productor, lograr a mediano plazo, los canales de comercialización con regiones vecinas, participación en ferias internacionales y ronda de negocios donde podamos presentar un volumen importante del producto con agregado de valor, con el plus de ser única en su calidad, sabores y nutrientes. Mieles de Colón" puntualizaron.