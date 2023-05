¿Qué pasa con la inflación?

Valor tiempo del dinero, carry trade, adelantar consumo, crawling peg, plazo fijo tradicional o UVA, dólar ahorro y mep, ya no son cosas raras que solo entienden los contadores o economistas.

El dato de inflación de abril no fue bueno para nadie, 8,4% y subiendo es un número que alarma a todos los agentes económicos del mercado y nos hace pensar que hacer nuestros ahorros. El índice del mes en curso, puede incluso superar los 9 puntos, hecho que perjudica aún más el valor real de esos pesos que vienen perdiendo valor a una velocidad, al menos, no deseable en una economía sana. Recientemente la tasa de interés de los plazos fijos se incrementó de 91% a 97% TNA, lo cual representa en términos efectivos anuales una tasa de 151.05 %, en el supuesto que se reinvierta el capital e intereses durante 12 meses y la tasa se mantenga constante.

Si consideramos la inflación acumulada en forma interanual (abril 2023-2022) es de 108.8 %, y de enero a abril de 2023 lleva algo así como 32%. Ahora bien, si consideramos el rendimiento mensual de los PF, 8.083 % TNA, aún estamos por debajo del índice de inflación del mes de abril. La medida de aumento de tasa tiene el objetivo de retener pesos de manera que no vayan a los dólares financieros y/o informales en el caso de ingresos no declarados. Ahora bien, una consulta que recibimos a diario es: ¿El plazo fijo tradicional es una buena opción? Observando los datos de los últimos meses, parecería que no.

¿Qué opción tenemos para mantener el poder de compra de nuestros ahorros? El plazo fijo UVA se convierte en una alternativa, ya que rinde la tasa de inflación y un plus de 1% TNA, con la desventaja de inmovilizar los pesos durante al menos 90 días, y en una economía tan turbulenta es un dato a tener en cuenta. No obstante, en el caso de necesitar los fondos, puede cancelarse luego de 30 días de haber realizado la imposición. De ejercerse la opción de cancelación anticipada, la imposición devengará una tasa fija de pre cancelación por el plazo efectivamente transcurrido, que será publicada diariamente por el Banco Central en su página web, sobre la base de la siguiente expresión, TP = TPM x 0,9467, donde TP es la tasa fija de pre cancelación y TPM es la tasa de Política Monetaria del día anterior a la fecha de constitución de la imposición. Como consecuencia, la misma será levemente inferior a la TNA de los plazos fijos tradicionales.

Como ya hemos mencionado en la nota de similares características del 21/03/2023, la decisión de inversión dependerá de las expectativas que tengamos sobre las variables de los meses siguientes; es por ello que cabe preguntarnos: ¿El tipo de cambio aumentará más que la inflación?, ¿Qué sucede si apostamos al plazo fijo y el dólar no aumenta en la misma proporción en el mismo lapso de tiempo? En este caso habremos realizado lo que en la jerga se llama “carry trade”, el cual permite aprovechar las tasas de una divisa para ganar en otra, donde el caso límite supone que el valor de la divisa se mantiene constante, o sea nominalmente la relación de intercambio entre las divisas es la misma, no cambia.

Otra forma de protegernos contra la pérdida del poder adquisitivo, es pagar con tarjetas de crédito las compras corrientes, esperar al vencimiento y recién en ese momento cancelar el saldo total. Con este mecanismo se logra un retraso de al menos unos días, que pueden llegar a 30, analizando las fechas de cierre de las tarjetas en la cancelación de la obligación. Durante el lapso “de crédito” debo invertir el capital de manera de obtener un rendimiento extra y así pagar menos en términos reales. En este sencillo ejemplo utilizamos el concepto de “valor tiempo del dinero”, del que resulta que es conveniente pagar en el momento t+1 que en t, si el precio se mantiene constante en términos nominales.

Adelantar consumo. Siempre es una buena decisión en la medida que el contribuyente pueda almacenar productos con fechas de vencimiento largas (meses o años) en el caso de comestibles o comprar bienes que no se agoten con el primer uso. En el caso de los comestibles hay que tener cuidado ya que muchas empresas reducen el tamaño y mantienen el precio, un aumento encubierto. La tasa de inflación se basa en una canasta de bienes y servicios, y si analizamos el desagregado de abril, observamos que el aumento en los alimentos fue del 10,1%, 1.7 puntos más que la inflación.

Comprar dólares. Ningún plazo fijo cubre del efecto de variación en la tasa de cambio, por lo cual comprar los 200 dólares ahorro que el BCRA nos autoriza, o adquirir dólar MEP en caso de no estar autorizado o querer comprar más de 200 dólares en forma legal y mensual, es de las mejores opciones para proteger nuestros ahorros en una moneda más fuerte que el peso. De esta manera nos protegemos de la estrategia del BCRA denominada “crawling peg” que se trata de una devaluación progresiva y controlada de la moneda.

La inflación -aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios- más que una mala noticia es un flagelo que atenta contra el poder adquisitivo de todos los agentes económicos de la economía en su conjunto y por consiguiente incrementa la pobreza, la cual se encuentra cerca del 40%. El aumento de la tasa de interés aumenta el precio del dinero, por lo cual las empresas no pueden financiarse en el mercado convencional o lo hacen a tasas que no son convenientes. Esta falta de capital se traduce en falta de inversión, lo cual genera irremediablemente la baja en los niveles de producción y esto desencadena una disminución en la actividad, lo cual produce una baja en el empleo formal y demás consecuencias negativas sobre la economía en general. La capacidad instalada de la industria en marzo de 2023, según datos del INDEC, fue de 67.5 %. Como podemos observar, un hecho puede desencadenar una serie de sucesos que se tornan transversales a la economía en su conjunto, y justamente vemos a la inflación como la punta del iceberg, hacia el cual nuestra economía se dirige con intenciones de colisionar, irremediablemente.

A medida que pasan los meses, y observamos que las medidas siguen en el mismo sentido, suponemos sin temor a equivocarnos, que el mes que viene estaremos hablando en los mismos términos, por lo cual somos conscientes de que estamos en un barco atravesando una tormenta agresiva que seguramente dejará secuelas por reparar en las próximas gestiones. En un año eleccionario, desde el Estado, no tienen el nivel de confianza necesario para dar vuelta las expectativas, una de las razones fundamentales del proceso inflacionario, además del monetario, claramente justificado para sostener el nivel extremadamente alto de gasto público vigente. Hasta acá, cuestiones no controlables por decisiones del consumidor. No obstante, ello entendemos que poseemos herramientas (como consumidor, contribuyente, inversor, ahorrista) para hacer frente a diversas situaciones. Nuestro objetivo siempre se encuentra en confeccionar colaboraciones para generar educación financiera y así lograr que los sujetos antes mencionados puedan manejar las variables controlables, que son las se pueden modificar con nuestros hábitos de consumo y decisiones. Claro está, en una economía regional y mundial, atravesada por crisis, guerras, pandemias y recesiones que imponen un nivel de conocimiento cada vez más sofisticado en materia económica.



Franco Scorians

Contador Público (UNLP)

Esp. en Tributación (UNLP) – Maestrando en Contabilidad (UNLP)

Mat. 4661 C.P.C.E.E.R

Remedios de Escalada Nº 1580 – San José (E.R)

[email protected]

linkedin.com/in/franco-scorians-76268335

https://www.contanews.com.ar/