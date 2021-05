Advierten que el cierre de exportaciones perjudica fuentes laborales en frigoríficos

“Es incomprensible que el gobierno nacional vuelva a proponer una medida que ya fue aplicada en 2006, demostró su fracaso y produjo efectos devastadores ya que perdimos el 20% del stock ganadero y no pudieron controlar la inflación”.

“Con esta medida pretenden querer resolver el aumento de los precios que es producto del desmanejo de las variables macroeconómicas como la inflación y el bajo nivel de los salarios, no de la exportación de carnes” apuntaron desde Juntos por el Cambio y ampliaron “si se tomaran decisiones en base a datos reales, podrán apreciar que solo se exporta un 25% de la producción de carne y de ese porcentaje, el 70% del peso exportado corresponde a la exportación de vacas viejas y conserva con destino a China, que no se consumen en el país” y agregaron que “el precio de la carne es uno de los más transparentes del mercado en su formulación”

Por otro lado, los legisladores enfatizaron sobre los efectos negativos que medidas restrictivas como esta producen en Entre Ríos: “La medida impacta directamente en unos 30 mil pequeños y medianos productores que son el grueso del sector en Entre Ríos, desincentiva la inversión privada en la industria de la carne y atenta contra la fuente de trabajo de frigoríficos exportadores como los de Oro Verde y San José”

“La producción de carne es un eslabón fundamental dentro del sector productivo entrerriano que genera derrame en otros sectores y con esta medida se termina afectando el trabajo de empleados del campo, obreros de la industria, camioneros, profesionales de la actividad ganadera y del comercio exterior y pequeños prestadores de servicios como alambradores, albañiles y tanta gente que vive del campo” concluyeron.



Fuente: APF Digital