La provincia consolida el proyecto que suma al fruto del yatay como eje de desarrollo económico

“La tarea se integra al proyecto Ahora Yatay, una iniciativa de innovación técnica y organizacional para el buen uso de la palmera yatay y su producción sustentable”, precisó Karina Meier, directora del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB).

Dicho proyecto surge por impulso de la cooperativa El Colmenar Limitada de Concordia, con el apoyo de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Parque Nacional El Palmar, entre otros.

Ahora Yatay incluye todo lo relativo a la cosecha de la fruta; como también la posibilidad de aprovecharla para hacer diversos productos con la pulpa, fibra o semilla. A su vez, apunta a aprovechar la producción para ensamblar circuitos turísticos similares a los de los viñedos, recorriendo desde la cosecha del fruto hasta la elaboración de productos.

Una de las ideas centrales es insertar al fruto del yatay en el Código Alimentario Argentino: “Se trata de la norma por la cual se rige la elaboración de alimentos para consumo humano; y precisamente lo que no está incluido no se puede usar, como en el caso de esta fruta”, explicó Meier, remarcando la importancia de que tanto la fruta fresca como los subproductos a elaborar con ella tengan el marco legal adecuado para su registro.

Marzo es el mes del yatay, tiempo en que se cosecha la fruta. En consecuencia, se concretaron talleres teóricos y prácticos sobre la mejor manera de obtener jugo y conservarlo brindados desde la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER en Concordia.

“Creamos las bases para que, una vez que la fruta esté incorporada al código, poder registrar subproductos como licores o dulces”, explicó la funcionaria. Añadió que la intención es aprovechar este alimento cuidando la biodiversidad y el recurso, añadiendo un matiz de inclusión social de distintos grupos de trabajo tanto para cultivar, cosechar y cosechar el yatay, brindando oportunidades laborales para jóvenes y mujeres.

La palmera Butiá yatay está presente en los departamentos de Colón, Concordia, Paraná, Villaguay y Federal y existe evidencia de consumo ancestral en la región. Estudios realizados por investigadores de las facultades de Bromatología y Ciencias de la Salud de la UNER y del Conicet, arrojaron que el fruto del yatay posee alto contenido de vitamina C: consumiendo 100 gramos de la misma se superan los 60 miligramos de ingesta diaria recomendada; y aportan tres veces más potasio que la banana (348mg/100g), entre otras propiedades nutritivas.