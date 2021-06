La Mesa de Enlace de Entre Ríos se declaró en estado de alerta y movilización

Desde la Mesa de Enlace de Entre Ríos observamos con profunda preocupación el anuncio del presidente Alberto Fernández de reabrir sólo de modo parcial las exportaciones de carne, hecho que significa puntualmente que continúan las restricciones a las mismas y que el gobierno no haya encontrado otro camino que la demagogia electoralista por encima de la producción, afirmaron en un comunicado.

Las medidas anunciadas no resolverán en absoluto el problema de fondo en relación al precio de la carne al consumidor, sencillamente, porque acciones como las decididas no van al corazón de la inflación, origen de todos estos males, indican.

Los cupos de exportación son una bomba interna que detona las bases productivas, desalienta la inversión, reduce o al menos inmoviliza el stock ganadero, provoca parálisis en diversos sectores del empleo y la economía y disminuye los ingresos de divisas por exportaciones.

En definitiva, el origen del problema es la espiral inflacionaria indetenible de un gobierno que se muestra ineficiente. Intentar ocultar las raíces profundas del problema mostrando al campo como el villano del cuento, es como hacer un agujero en un barco para que salga el agua: a alguno podrá parecerle una buena idea, pero termina en naufragio, afirmaron.

Por ello, ante esta nueva medida inconsulta e inconducente, nos declaramos en estado de alerta y movilización, analizando los próximos pasos a seguir, sostienen.