Gran expectativa por la 1ª Feria de la Industria y Producción en Colón

En una rueda de prensa, el presidente Municipal José Luis Walser brindó detalles de los últimos preparativos, de cara a la 1ª Feria de la Industria y Producción que se realizará los días viernes 22 y sábado 23 de abril en la ex-metalúrgica (calle San Martín y acceso a Colón por Ruta 135) y que reunirá charlas, exposiciones, conferencias y eventos. Se abre una nueva era en la Ciudad para el desarrollo y crecimiento de diferentes sectores.



El Intendente estuvo acompañado por el viceintendente Ramiro Favre, concejales y la Directora de Empleo, Desarrollo, Industria y Comercio Lina Bosch.



En más de 50 stands expondrán empresas, Universidades e instituciones de toda la región, y confirmaron la presencia a la jornada de apertura funcionarios y autoridades provinciales.



"Esta primera Feria de la Industria y la Producción de Colón forma parte de nuestro Programa Municipal de Desarrollo e Innovación Productiva que tiene como eje principal desarrollar la Industria, acompañar los procesos que ya están y generar nuestro Parque Industrial" dijo el Intendente José Luis Walser.



"Estamos contentos porque hemos logrado algo que no está en la provincia y ha tenido muy buena repercusión. Van a participar muchas autoridades y referentes de diferentes ámbitos de Entre Ríos y eso nos da un respaldo muy importante", destacó el intendente ante los medios presentes.



Una invitación a la Comunidad



José Luis Walser invitó a todos los colonenses a participar de la Feria que será de ingreso gratuito: "Los invito a que vengan porque van a estar todas las Universidades, la mayoría de las empresas de la región y este va a ser el camino del desarrollo de Colón".



"Los invito a que participen viernes y sábado y nos proyectemos como Comunidad con empleo y con desarrollo" subrayó.



Por su parte, la titular del área de Empleo, Desarrollo e Industria Lina Bosch comentó: "siguiendo la línea de gestión, la feria tiene carácter multisectorial; justamente porque Colón tiene algunas bases industriales que nosotros quizás no estamos acostumbrados a visualizar, pero hay áreas muy fuertes con una cadena de valor importante para la Ciudad. Entonces fue así que se decidió que no sea un solo sector".



"Hay cinco ramas principales; metalmecánica, avícola, madera, distribuidor de implementos para industria y todo lo que sea investigación y desarrollo aplicado a la producción en la industria".



"Esto viene de la mano de las instituciones que nos acompañan que son 17 universidades con sus equipos de investigación, docentes y alumnos que van a estar mostrando sus prototipos y múltiples instituciones", destacó.