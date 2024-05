Frigerio participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico en Pueblo Liebig

"Soy un gran defensor e impulsor de la energía y para mí la energía es sinónimo de desarrollo", dijo el gobernador en su discurso, tras agradecer a la familia Marsó y Las Camelias por la invitación y la inversión puesta en energía renovable.



Al hacer referencia a la concreción de proyectos de energías renovables, aseguró que "vamos a estar apoyando, vamos a estar peleando con Nación para que nos den las normas que hacen falta para que esto se siga desenvolviendo de la mejor manera".



"Estas son de las buenas noticias que podemos mostrar", dijo respecto a la inauguración y agregó que "nos ponemos del lado de nuestro sector privado, de los que invierten, de los que generan empleo, de los únicos capaces de impulsar el verdadero desarrollo sustentable en la provincia. En mí y en mi equipo tienen un aliado, cuenten con nosotros".



Luego subrayó que "esta inversión que hace la familia de Las Camelias a mí me llena de emoción y me impulsa a seguir dando la pelea por lo que considero que es válido, que es básicamente generar condiciones de trabajo formal y de calidad para nuestra gente, esa es la forma en la cual vamos a salir adelante".



"Estamos trabajando para que Entre Ríos desarrolle todo el potencial energético, generando condiciones que atraigan inversiones en energías renovables", concluyó.



Participaron de la inauguración la vicegobernadora Alicia Aluani; la ministra Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el intendente de Pueblo Liebig, Julio Pintos; el presidente de Las Camelias, Raúl Marsó; la secretaria de Energía, Noelia Zapata; el secretario de Agricultura y Ganadería, Raul Boc-ho; la secretaria de Industria, Victoria Giarrizzo; el diputado Mauro Godein; y el senador Ramiro Favre.



Por su parte, el intendente Julio Pintos agradeció la presencia del mandatario y felicitó a la familia Marsó "por esta gran apuesta, que ha venido haciendo durante muchos años en que hemos venido trabajando también en conjunto. Ello hace de esto una gran obra, no solamente en lo que significa el tema ecológico, sino también en lo que hace a la energía renovable", valoró.



En tanto, el presidente de Las Camelias, Raúl Marsó, agradeció la visita del gobernador y dijo creer "en lo que hacemos, en que la avicultura es una gran fuente de ingresos para nuestras familias, para los que están trabajando, pero también para la provincia". Y resaltó: "Debemos ser y seguir siendo competitivos, estos proyectos van de la mano de este tipo de acciones que queremos hacer".





Sobre el parque

El parque está compuesto por 550 paneles solares que producen el equivalente al 80 por ciento de la demanda de energía básica, colocándolos a la vanguardia en temas de energías renovables y permitiéndoles producir más con mayor eficiencia y sostenibilidad.



Además, cuenta con un sistema que permite monitorear en todo momento y en forma remota cómo está operando, pudiendo conocerse cuánta energía genera y utiliza la planta y cuánto disminuye la emisión de gas efecto invernadero entre otros datos relevantes.