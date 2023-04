Entre Ríos concentra el 70% de la producción nacional de nuez pecán

Las plantaciones de nuez pecán no sólo representan a nivel país el 50% de las superficies plantadas por hectárea, sino que además concentra el 70% de la producción nacional.

Los últimos días de marzo se desarrolló en Concordia la decimocuarta edición de las Jornadas del Cluster del Pecán, que reunió a más de 200 actores de esta cadena, entre ellos viveristas, productores, prestadores de servicios, técnicos, procesadores, elaboradores y comercializadores de este cultivo.

Jurídicamente, el Cluster es una asociación civil que representa los intereses de los actores de esta cadena de valor, pertenecientes en este caso a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Su objetivo principal es generar un polo productivo que promueva el cultivo de pecán en los mercados interno y externo.

Trabajan de modo articulado con la Cámara Argentina de Productores de Pecán y la Asociación de Productores de Pecán del Noroeste Argentino (NOA) y en el nivel internacional intercambian propuestas con asociaciones de Brasil, Uruguay, México y Estados Unidos.

En esta oportunidad las jornadas estuvieron acompañadas por una muestra comercial –compuesta por 18 stands– y contó con el aval de 26 empresas del sector.



Demandas

El coordinador de Cultivos Intensivos, perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia, Federico Solari, realizó una exposición del contexto actual de la producción pecanera en el nivel provincial y nacional; destacando principalmente que “Entre Ríos representa a nivel país el 50 por ciento de la superficie plantada de nuez pecán por hectárea”.

Además, indicó que “algunas de las características más relevantes de esta producción son la generación de mano de obra y la diversificación productiva”.

Acto seguido, Solari dio a conocer algunas de las demandas detectadas por los actores del sector, las cuales una vez fundamentadas, se trabaja en gestionar acciones que colaboren a mejorar y dar respuestas a la situación planteada. Algunas de las solicitudes detalladas fueron: “Reducción de costos fijos de energía eléctrica en producción; acondicionamiento y procesado; eximición en el pago de impuestos para plantaciones; apertura de nuevos mercados; acompañamiento en la promoción de la actividad; apoyo en gestiones ante organismos nacionales”.





Acciones públicas

Ante las demandas del sector pecanero, el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, realizó una serie de gestiones vinculadas a: la habilitación de fitosanitarios que necesita el sector y que aún no están habilitados para este tipo de plantaciones; obtención de financiamiento internacional BID para la compra de plantas e incorporación de tecnología en la costa de Paraná en trabajo conjunto con el Grupo Cambio Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el departamento Paraná, acompañamiento en la entrega de aportes no reintegrables (ANR) que ejecuta el Cluster donde la provincia acompaña y avala los proyectos.

En relación a las gestiones vinculadas a la apertura de nuevos mercados, se concretaron gestiones en Cancillería y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), donde se colabora con empresas entrerrianas que exportan pecán, como así también se brinda asistencia ante organismos públicos provinciales y nacionales relacionados al comercio exterior, agilizando resultados que sirvan para orientar las necesidades específicas.

El secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet, señaló que “como gobierno provincial pretendemos mantener una relación fluida con el sector pecanero de la provincia. Nuestro desafío es incrementar la superficie instalada y colaborar en la incorporación de tecnología en el sector. Y por supuesto continuaremos ofreciendo nuestras gestiones para agilizar todos los requerimientos de sus actores, de modo de consolidar un crecimiento sostenible que ya se está evidenciando”.



