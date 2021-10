Empresarios chinos interesados en exportar desde el Puerto de Concepción del Uruguay

El Ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, recibió este viernes en la sede del Puerto de Concepción del Uruguay, a un grupo de empresarios chinos representantes del Bank of China, la empresa naviera COSCO, la constructora China Railway Group, y el frigorífico chino PGE.

Se trata de empresas de primer nivel mundial en sus áreas.

Participaron del encuentro el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, el presidente del Instituto Portuario Provincial, Carlos Schepens, Hugo Rodríguez, Administrador del IPPER, Marcelo Gay Balmáz, titular del Ente Portuario uruguayense, y representantes de diferentes sectores productivos de la provincia, interesados en exportar a través del puerto de Concepción del Uruguay.

El ministro remarcó la importancia de encontrar los acuerdos necesarios para trabajar en conjunto con los diferentes sectores productivos de la provincia de Entre Ríos.

“Compartimos con ustedes el objetivo central del gobernador Gustavo Bordet que es el desarrollo portuario. Nuestra provincia es muy rica en su diversidad productiva, tenemos más de 15 cadenas de valor, más de 20 sectores económicos con gran protagonismo, eso da equilibrio económico y una sustentabilidad a las cuentas públicas de la provincia”, remarcó Bahillo al darles la bienvenida.

El contingente chino estuvo compuesto por Wan Tiegen, Presidente de COSCO Argentina; Xiao Lijun, Gerente General de Bank of China Sucursal Buenos Aires; Liang Enguang, Vice Presidente de China Railway International Group, y Chen Oscar, Vice Presidente de la Sede Sudamérica de la misma empresa.

“Tenemos una oferta exportable de más de 90 productos, estamos llegando a más de 100 países en el mundo, uno de los vectores más importantes para el desarrollo de nuestra provincia son las exportaciones, por eso dentro de ese vector los puertos tienen un protagonismo importante”, destacó Bahillo.

Carlos Schepens, por su parte, explicó la evolución de la reactivación portuaria que vive hoy la provincia de Entre Ríos, remarcando la importancia del trabajo en conjunto con el sector privado y el respaldo permanente del Estado entrerriano a las políticas de desarrollo productivo en todo el territorio.

Con representantes de las empresas avícolas más importantes de la provincia de Entre Ríos, el encuentro avanzó sobre la necesidad de contar con respaldo logístico e inversiones para el desarrollo del transporte multimodal involucrando trenes, camiones y buques.

Para ello resulta vital contar con contenedores en el puerto de Concepción del Uruguay que posibiliten a los exportadores entrerrianos acceder a este tipo de transporte en un puerto cercano a todas las cadenas de producción.

En esta reunión estuvieron presentes Pablo Marsó, de Frigorífico Las Camelias; Federico Cairo, Frigorífico FEPASA; Sebastian Delfino, de Frigorífico Granja Tres Arroyos, Fabio Irel y Evelin Engel, por la firma Fimex.

“Más del 50% de las exportaciones avícolas de la Argentina salen de la provincia de Entre Ríos, y de ese total, casi el 60% del destino de esas exportaciones es China. Y en un radio de 60 kilómetros del puerto de Concepción del Uruguay está el volumen principal de esas exportaciones que salen de la provincia de Entre Ríos”, graficó Fabio Irel, uno de los representantes de las empresas exportadoras entrerrianas que exportan al mundo.

En ese mismo sentido, todos los productores y exportadores presentes remarcaron los elevados costos que hoy se deben pagar, y los problemas logísticos que deben afrontar a diario para transportar sus cargas en camión y exportar desde el puerto de Buenos Aires.



Fuerte interés chino

El señor Wan, presidente de la naviera COSCO, agradeció la recepción del gobierno entrerriano en Concepción del Uruguay, y destacó que “cuentan con la experiencia de desarrollar puertos no principales en ciudades chinas, y que el puerto de Concepción del Uruguay tiene hoy esas mismas necesidades”. Señaló también que a partir de este encuentro le gustaría participar de nuevas reuniones para avanzar en un desarrollo conjunto y conocer más en profundidad cada uno de los temas vinculados al puerto y la producción.

También señaló las dificultades por las que atraviesa el transporte marítimo a nivel global debido a la pandemia, y el costo de los fletes en todo el mundo.

Xiao Lijun, Gerente General de Bank of China, por su parte, puso a disposición de todos los empresarios y las autoridades presentes el respaldo de su entidad para los proyectos de desarrollo que se puedan hacer en conjunto. De igual manera, se expresó Liang Enguang, de China Railway International Group, una empresa que actualmente está desarrollando de forma integral el puerto de Chaical, en Perú.

Al finalizar el encuentro, los presentes recorrieron las instalaciones del puerto de Concepción del Uruguay, y el sector de los muelles especiales para el manejo de contenedores. El gerente de la empresa TPCU que opera ese sector ofreció detalles sobre las características y potencialidades de estos muelles para este tipo de operaciones.

En la reunión estuvieron presentes también los representantes de Prefectura Naval Argentina, Aduana y Senasa, como parte de la comunidad portuaria vinculada a las actividades de exportación.