Empresario entrerriano compró la tradicional fábrica de cosechadoras Vasalli

La histórica fábrica de cosechadoras argentina Vassalli Fabril se vendió por u$s 8 millones. Desde 2020, estaba en manos de uno de los integrantes de la familia Eskenazi, Esteban Eskenazi, hijo mayor de Enrique, titular de Grupo Petersen, que tenía la mayoría accionaria y Matías Carballo (hermano de 'Delfín' Jorge Ezequiel Carballo, expresidente de Banco Macro; y tío de Jorge Brito, actual titular de la entidad, con la tenencia minoritaria). La tradicional compañía pasará a ser controlada por Eduardo Marsó.



El comprador es el empresario entrerriano que está al frente de la metalúrgica Albace. Es ex dueño de la avícola Las Camelias, acciones que cedió a favor de sus hermanos y una de las principales exportadoras de pollo congelado. Además, pasó por Procesadora Ganadera Entrerriana, dedicada a la faena de bovinos.

Si bien la operación no se anunció todavía, en el sector aseguran que es un hecho. Se acordó un plazo de pago a cinco años, con un 10% de desembolso inicial y el resto a abonar en el plazo convenido. El cierre de la transacción se da en medio de las vacaciones de los casi 300 empleados, que hasta el momento cumplían jornadas de trabajo reducidas con turnos de cuatro horas.

Marsó prevé invertir u$s 4 millones en el primer semestre para reactivar la empresa santafesina, con sede en la localidad de Firmat, que en los últimos años sufrió vaivenes, entre cierres y reaperturas. El desafío es volver a posicionar a la empresa, una de las referentes de la industria, que en su mejor momento vendió más de 1000 cosechadoras al año.

El entorno competitivo para el sector da buenas perspectivas para 2024. Tras un 2023 que la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) y la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) calificaron como "para el olvido", y motivados por la que podría ser 'la segunda mejor cosecha de la historia', los fabricantes esperan una suba del 20% en las ventas para este año, impulsadas por las mejoras de las condiciones sobre los pronósticos climáticos, el sinceramiento del tipo de cambio, una menor presión impositiva y los incentivos a la inversión.

Desde hace más de una década, Vassalli viene atravesando un proceso de reestructuración, con varios cambios de propietarios. Tras estar en convocatoria, en 2020 la Justicia aprobó un acuerdo entre Mariana Vassalli y la firma Financiamiento Estratégico S.A. para el traspaso de la gestión a nuevos jugadores, que crearon un fideicomiso ad hoc para hacerse cargo del management. Desde entonces, Eskenazi estuvo a cargo de la administración, con el 90% del capital accionario.

Si bien el empresario y su socio lograron acomodar los números de la compañía, el contexto macroeconómico, potenciado por la sequía del año pasado, los llevó a colgar el cartel de venta. En marzo de 2023, la compañía había cesado las nuevas ventas y se dedicó a producir 39 máquinas comprometidas. A noviembre último quedaba una sola.



"En 2020, adquirimos una empresa argentina de cosechadoras que no se encontraba operativa y apostamos a su puesta en marcha. En los últimos años, afrontamos diversos y complejos escenarios económicos, regulatorios y climáticos que afectaron su funcionamiento, pero siempre estuvimos convencidos de su enorme potencial y la calidad de su gente", destacó la conducción saliente de la firma.

Fundada por Roque Vassalli en 1949, la icónica empresa tiene dos marcas: Don Roque y Vassalli. Con sede en la localidad santafesina de Firmat, cuenta con tres plantas cubiertas que ocupan 99.000 metros cuadrados desde donde se producen los modelos, plataformas y repuestos. En una de ellas se encuentra el área de investigación y desarrollo, que busca diseñar productos que maximicen el rinde de cada cosecha.



