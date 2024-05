El trabajo de emprender

Cuando hablamos de trabajo, nos referimos a una actividad realizada con el fin de obtener un salario, ingreso o beneficio. Generalmente, esta actividad se asocia con un empleo remunerado en relación de dependencia, es decir, para un empleador.

Por otro lado, emprender implica iniciar y desarrollar un proyecto, comercio o empresa. También contempla a las personas que trabajan de manera autónoma o independiente prestando servicios. Aunque con características y dinámicas distintas a las del empleo tradicional, emprender es una forma de trabajo llena de energía y posibilidades.

Mientras que los trabajadores en relación de dependencia pueden encontrar motivación en su salario y estabilidad laboral proporcionados por su empleador, a menudo, a un emprendedor lo motiva la pasión por su proyecto, la oportunidad de hacer un impacto y la libertad para seguir su visión y valores personales, ¡y qué maravilloso es eso!

Es común caer en la injusticia al comparar un emprendimiento con un trabajo en relación de dependencia, pues ambos no pueden medirse con la misma vara. Contabilizar la cantidad de horas dedicadas a cada actividad y el dinero obtenido a cambio no refleja completamente la esencia del emprendimiento.

En primer lugar, emprender no es un proceso lineal, sino un ciclo repetido una y otra vez hasta encontrar un negocio rentable. Este proceso promueve nuestro crecimiento y evolución, acercándonos a nuestro propósito de vida. Por lo tanto, es fundamental no pensar en la cantidad de horas dedicadas al emprendimiento, sino en las iteraciones realizadas y en lo que hemos aprendido.

Además, cada experiencia vivida durante estas iteraciones genera un activo intangible muy valioso: el conocimiento del mercado. Emprender nos proporciona contacto directo con las necesidades de nuestros clientes, lo que constituye la base para construir un negocio rentable.

Ya sea como emprendedores o como empleados, la búsqueda del trabajo que nos apasiona y nos llena de satisfacción no solo es posible, ¡sino que es una aventura emocionante y transformadora!



