El Municipio va concretando 100 entrenamientos e inserciones laborales en Colón en este 2023

El Intendente José Luis Walser firmó este miércoles la inserción laboral del vecino colonense Carlos Caraballo que comienza a trabajar en Colón GNC, junto al propietario del taller de instalación de equipos de gas natural comprimido en vehículos.



Desde el Municipio ya se van gestionando durante el año casi 100 inserciones laborales para personas con discapacidad tanto en el ámbito público como en el privado. Gracias al Programa Promover que el Municipio gestiona ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, ingresan a la Ciudad durante este año 2023 $25 millones.



Luego de una etapa de seis meses el empleador puede optar por la renovación o directamente emplear a la persona.



"Arrancamos con inserciones en lo público que es lo más habitual pero después a raíz de mostrarlas se ha ido extendiendo al sector privado, y ya hay gente que queda fija, ese es el fin del programa, que le sirva al empleador y a la persona, que puedan tener una relación laboral blanqueada" dijo el Intendente José Luis Walser al firmar el entrenamiento.



Asimismo, señaló: "La idea con esta herramienta es romper con la conciencia de que la persona que tiene alguna discapacidad no puede trabajar, es valioso el programa por lo que significa para la persona obtener un empleo".



Refiriéndose a Jorge, propietario del taller, José Luis Walser expresó: "Hay que destacar también el compromiso de los privados, no todos se animan"



Carlos Caraballo por su parte señaló: "Me siento bien, está bueno de que me den la posibilidad de trabajo en lo que me gusta aprender para salir adelante".



"Yo me enteré por una publicación de empleo y me contacté con el encargado del programa Promover. Estamos contentos, ahora a trabajar" puntualizó.