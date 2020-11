El Intendente Gustavo Bastian participó del lanzamiento del “Incentivar Joven”

La ministra Marisa Paira y la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman, presentaron el programa #IncentivarJoven. En un encuentro virtual, del que participó el Intendente Gustavo Bastian junto a sus pares provinciales, se compartieron detalles de esta política provincial que busca acompañar a los jóvenes en el fortalecimiento de sus proyectos productivos o de servicios.



La convocatoria destinada a jóvenes entre 18 y 30 años, estará abierta hasta el 20 de noviembre. La iniciativa busca acompañar, mediante aportes no reintegrables, a aquellos jóvenes en situación de vulnerabilidad social y económica que desarrollen un emprendimiento productivo o brinden un servicio no profesional, así como también impulsar capacitaciones para fortalecer los canales de comercialización.



“El objetivo es acompañar a las y los jóvenes que durante la pandemia desarrollaron emprendimientos productivos y de servicios no profesionales”, destacó la Subsecretaria Brenda Ulman.