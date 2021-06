El Gobierno reabrió las exportaciones de carne pero las limitó al 50% y prohibió la salida de siete cortes

Luego de la reunión que encabezó Alberto Fernández con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Mesa de Enlace, titulares de la Mesa de las Carnes y los ministros de Desarrollo Productivo y Agricultura de la Nación, Matías Kulfas y Luis Basterra, se dio a conocer el nuevo Plan Ganadero y el sistema exportador de carne vacuna para los próximos meses.



Los anuncios que realizaron Kulfas y Basterra se centraron en cinco ejes principales:



1- Limitación de exportaciones para un conjunto de cortes. No se podrá exportar medias reses, cuartos con huesos y siete cortes (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío) hasta el 31 de diciembre de este año.

2- Reapertura de las exportaciones. Se abre la exportación pero hasta completar el 50% del promedio de las ventas al exterior del año pasado.

3- Nuevo acuerdo por Precios Accesibles. Vuelve el acuerdo entre el gobierno y los frigoríficos para poder vender en supermercados cortes a precios populares con un promedio de 359 pesos por kilo de carne.

4- Oferta de Mercado Federal Ambulante. Nuevo mecanismo de venta con camiones con más puntos de ventas en el Gran Buenos Aires y otras aglomeraciones urbanas de todo el país. Comercializarán cuatro cortes a precios populares envasados al vacío (tira de asado 349 $/kg, cuadrada 499 $/kg, roast beef 399 $/kg, entre otros).

5- Controles para los exportadores. Se profundizarán las medidas de control en el sector exportador para depurar el padrón de exportadores, para que el sector vuelva a funcionar con todas las de la Ley.



Según el propio Kulfas, el decreto en el cual se detallan estos ejes ya fue firmado por el presidente Fernández y mañana saldrá publicado en el Boletín Oficial, con vigencia hasta el 31 de diciembre. En cambio, el Plan Ganadero “se tendrá listo en 30 días para ya comenzar con una nueva etapa productiva”, aseguró el ministro.

“El plan productivo es el futuro y es sobre lo que tenemos que avanzar, por eso el Plan Ganadero es un elemento central, pero en el corto plazo también debemos cuidar los ingresos de los hogares para que los precios lleguen a precios accesibles”, destacó.

Consultado sobre por qué se tomó esta decisión de cuotificar al 50% las exportaciones de carne vacuna, Kulfas señaló varios aspectos. El principal de ellos fue el precio de la carne en el mercado interno, donde “hemos visto incrementos en el asado que no tiene relación con ninguna estructura de costos del sector”, sentenció.

Por su parte, el ministro Basterra amplió que “el objetivo central es garantizar el acceso a la población a los cortes bovinos. Tenemos una gran oportunidad de fijar objetivos comunes que el principal es incrementar la producción argentina”.

En la conferencia se le preguntó a Basterra si podría haber algún tipo de medida de fuerza por parte de la Mesa de Enlace, quien realizó un cese de comercialización por 14 días en mayo tras cerrarse temporalmente las exportaciones, y el ministro explicó que “está claro que no vamos a tener uniformidad de pensamientos, y el compromiso que se hizo es continuar con el diálogo“.

“Obviamente la Mesa expresó su voluntad de que las exportaciones se abran por completo, y ese es nuestro objetivo, pero antes tuvimos que parar la pelota para reordenar la comercialización de carne. Vamos a exportar el 50% de lo que se veníamos exportando, más las cuotas que el país ya tiene vigentes, y paulatinamente iremos ampliando el cupo”, finalizó.



Coninagro y FAA en desacuerdo

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, participó este martes al mediodía de la reunión que mantuvo la Mesa de Enlace con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y tras los anuncios que realizaron los ministros Matías Kulfas y Luis Basterra sobre las exportaciones de carne vacuna, aseguró que está “en total desacuerdo con exportar al 50% de nuestra capacidad“.

“Creemos que no es la solución restringir las exportaciones y es una mala señal para el sector, sobre todo para los pequeños productores. Hay que ir a una mayor producción y una regionalización, porque son distintas las acciones a tomar”, analizó Iannizzotto.

Y continuó: “El anuncio real es una restricción, aunque sea menor a lo sucedido en mayo, sigue siendo una restricción”. En tanto, aclaró que desde Coninagro no pueden dar “ninguna garantía a nadie de que el precio de la carne vacuna va a bajar”.

Consultado sobre si la Mesa de Enlace llamará a sus afiliados a un cese de comercialización, el ruralista afirmó que “eso lo van a decidir las bases”. “Nosotros ahora vamos a transmitir todo lo charlado en la reunión, y veremos cómo seguimos”, agregó.

En sintonía con el presidente de Coninagro, el titular de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, manifestó que “la apertura de una cuota exportadora no es lo que pretendíamos y ahora nos queda hacer todo el trabajo que podamos para que en el menor tiempo posible se destrabe esta situación”.

“Hasta ahora con esta modalidad, el esfuerzo grande lo está haciendo el sector productivo que va a tener una reducción del precio de la hacienda en pie“, afirmó Achetoni.



Fuente: InfoCampo