El Gobierno anunció la flexibilización del cepo para la exportación de carne a China

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, anunció hoy una apertura de exportaciones desde el próximo lunes para la carne que se exporta a China, que estaba cuotificada en un 50%. Lo informó tras una reunión con la Mesa de Enlace. La medida permitirá que se exporte toda la carne de vaca para ese mercado (son unos 140.000 animales para la vaca de conserva o manufactura categoría D y E), destino que se venía llevando el 75% de lo vendido al exterior de un animal cuyo producto no tiene consumo local masivo. Con las mayores ventas a China la exportación quedaría habilitada en un 89%, en tanto que este año se colocarían en el mundo 779.376 toneladas res con hueso por debajo de las casi 900.000 toneladas de 2020.

Después del encuentro con la Mesa de Enlace, y la firma de un acta con los dirigentes, se realizó una conferencia de prensa donde estuvieron presentes, además de Domínguez, el jefe de Gabinete Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Omar Perotti, de Santa Fe; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Sergio Ziliotto, de La Pampa y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.

“(Para) la resolución de la carne con destino a China se resolvió con los reclamos que hicieron las entidades”, dijo Domínguez para luego informar que se va a “abrir las exportaciones (para ese mercado) a partir del día lunes”. Luego agregó que en marco de las medidas “se resolvió también considerar la situación de frigoríficos que habían hecho nuevas inversiones y que no habían podido participar en la distribución de los cupos”.

Por otra parte, en el marco de la reunión de Domínguez con la Mesa de Enlace se conoció que el Gobierno eliminará una restricción del Banco Central que impedía a los productores que tienen más de un 5% de soja y trigo en stock acceder a créditos con tasas subsidiadas. Esto le servirá a 32.500 ganaderos, incluyendo 2000 tambos y 800 feedlot.

En la conferencia de prensa, Domínguez habló del vínculo con las entidades. Dijo que habrá reuniones periódicas. “Los temas se van a predeterminar con los equipos técnicos y nos vamos a ajustar a una agenda específica y rigurosa de temas cada 60 días con reuniones con las entidades para la resolución de los temas que se presentaron”, indicó.

Por su parte, Manzur señaló: “Acabamos de terminar un encuentro extremadamente productivo con las entidades”. Luego agradeció a los representantes de las provincias “que son los que aportaron también junto con el ministro y el equipo de colaboradores la posibilidad de acercar las posiciones”.

En cuanto al cepo a la carne, vale recordar que el inicio de las restricciones comenzó el 20 de mayo pasado, hace más de cuatro meses, cuando el presidente Alberto Fernández, con la excusa de estabilizar el precio de la carne en el mercado interno, decretó un cierre total de las ventas al exterior de ese producto, excluyendo de la medida a las cuotas asignadas al país para exportar a la Unión Europea y los Estados Unidos.

Asimismo, prohibió hasta fin de año colocar en el exterior media res, cuartos con huesos y siete cortes (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío). China, que venía comprando cerca del 75% de la carne, se la llevaba de una vaca casi de descarte.

Desde ese primer momento, buscando destrabar la medida impuesta, los distintos eslabones le fueron explicando a las autoridades que las ventas de esa categoría de la llamada “vaca China” no se consumía en el mercado interno y que la medida indefectiblemente terminaría afectando a toda la cadena cárnica. Al cumplir un mes, el Gobierno decidió cuotificar los embarques al 50% de lo vendido en el 2020. En un informe, la Rural estimó en más de US$1000 millones el impacto de las restricciones sobre la actividad ganadera.

Luego que el cepo se fijara en un 50% hasta el 31 de agosto pasado, productores autoconvocados organizaron junto a otros actores de la sociedad civil una movilización el 9 de julio último en la localidad bonaerense de San Nicolás.

En el sector causó malestar que el presidente Alberto Fernández no cumpliera con una promesa de levantar las restricciones si el precio se estabilizaba en 10 a 15 días de realizado el cierre total de las exportación.





Momentos

Cuando faltaban 15 días para la finalización de la restricción al 31 de agosto pasado, el Gobierno decidió otorgar un cupo adicional de 3500 toneladas por mes para las exportaciones de carne bovina con rito kosher hacia Israel, que se encontraba dentro del cupo del 50%. Anteriormente, la embajadora de Israel en el país, Galit Ronen, había criticado la medida de Fernández. Un día antes de que expire el cepo, el Gobierno, que se había guardado la posibilidad de extenderlo, prorrogó hasta el 31 de octubre la restricción que tiene cuotificadas en un 50% las ventas al exterior.

En un raid de reuniones relacionadas a la ganadería argentina, antes del encuentro con los dirigentes del campo, Domínguez se juntó con representantes del Consejo Federal Agropecuario CFA) para definir criterios de desarrollo de un modelo que garantice la ganadería sustentable, la eficiencia en la preñez y el aumento del peso de faena. Un rato más tarde, analizó la cadena ganadera junto a rectores de universidades y decanos de facultades de Veterinaria del país, donde se coincidió en la investigación y el desarrollo puestos al servicio del crecimiento de la producción y la industria ganadera argentina.

En rigor, antes de la reunión con la Mesa de Enlace, Domínguez mantuvo un contacto con sus pares de 22 provincias. Allí, según pudo saber La Nación, Domínguez les planteó a los otros ministros que la remoción del cepo a las exportaciones de carne será administrado y comenzará con la liberalización de los cortes de vacas. Hay 140.000 cabezas en el país de una vaca cuyo consumo en el mercado interno es bajo.

Según relevó La Nación entre distintas fuentes que participaron del encuentro, Domínguez sostuvo que hacia fin de año los límites desaparecerían y enfatizó que en el último trimestre del año la tendencia histórica es a un alza de los precios internos, lo que constituye un riesgo para el índice de inflación.





La reacción de las entidades

Después del anuncio de Domínguez, los dirigentes de la Mesa de Enlace brindaron una conferencia de prensa. Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que “la expectativa” del sector era “la liberación total de la exportación”.

“Obviamente que no lo hemos conseguido; se ha liberado nada más que la vaca china”, señaló el dirigente de FAA. Achetoni valoró el encuentro. “La reunión es un inicio, es importante que se inicia esta manera que nos podamos ir entendiendo”, indicó.

Elbio Laucirica, presidente interino de Coninagro, señaló respecto del anuncio que “obviamente será gradual hasta el 31 de diciembre, que va a quedar todo liberado”.

“Esto es un reclamo muy importante que teníamos porque es la señal que necesitaba el productor, principalmente por una vaca que el productor ganadero y el productor de cría y tambero la requerían. Además, tampoco afecta el consumo interno; no es consumido en nuestro país. Esto creemos que es muy positivo. De aquí al 31 de diciembre se van a liberar estas categorías y se van a poder exportar. Obviamente que esto va ir siendo gradual en la medida que el mercado lo vaya generando”, dijo Laucirica.

En opinión de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se va a llegar al 89% de exportación. Por su parte, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre otros puntos señaló que “si hay resultados positivos no tenemos por qué protestar”.

Laucirica, en tanto, ponderó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para fomentar la agroindustria. “Este jueves ya se está enviando al Congreso el proyecto de ley del Consejo Agroindustrial en el cual hay varios aspectos beneficiosos desde el punto de vista de incentivos fiscales para los productores en general. Esto creemos que es sumamente auspicioso”, señaló.





Fuente: La Nación - Mariana Reinke