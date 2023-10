Dolar: ¿Quién generó la demanda de moneda dura y su corrida?

Todo dólar que podamos generar se esfuma , el gobierno lo retiene o los especuladores lo fugan. Cuando ya no hay divisas el Estado los pide en el exterior. Si somos Macri nos lo prestan con la condición de poder volver a comprar barato y nuevamente fugarlos , quedando el Estado endeudado, de los 86.000 millones de dólares el 1% de los compradores (personas) adquirieron US$ 16.000 MILLONES, y sólo el 1% de las empresas adquirió US$ 41.000 mil millones , total de US$ 57.000 mil millones, en manos de un muy reducido grupo de la población argentina que saca el dinero del mercado, ya sea por la Frontera o debajo del colchón ilegalmente, ya que es dinero no declarado. En esto todos somos cómplices. el País es sistemáticamente desangrado, sumado a un Estado deficitario , ineficiente ,sostenido por dinero carente de respaldo, un escaso sector productivo ahogado por la carga impositiva, sin crédito , sin insumos, sin legislación laborar, coercionado por sindicatos ociosos, sin energía y sin transporte accesible. Es un milagro que aún sigamos respirando como Nación. Sin embargo, saben lo que deben hacer. No es casual que 20 días antes de un acto eleccionario se instauren medidas económicas que oxigenen un poco a la sociedad, claramente insuficientes y a destiempo. Así hizo el gobierno de Macri y el actual, luego del resultado desfavorable de las PASO. Si hubiera que buscar una palabra que revierta toda esta decadencia sería CONFIANZA , Si Macri hubiera confiado en su País debería haber volcado al menos 50 mil millones de esos dólares a trabajar, en la gente que produce, seguramente hoy tendríamos la misma deuda pero estaría invertida en máquinas y producción. Al actual gobierno, y su política basada en un Estado generador de riqueza lo mando a su casa por inoperante y corrupto. Nos merecemos un liderazgo patriótico que crea en el País, sin corrupción, con idoneidad y confianza en nosotros.



Pablo Abalos - Presidente UCR San José