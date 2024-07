Día de la Avicultura. La provincia consolida su liderazgo en producción de pollos y huevos

Esa posición otorga una valoración especial en la conmemoración del Día Nacional de la Avicultura, que se celebra cada dos de julio para rendir tributo a los colonos suizos que ingresaron las primeras aves de corral en granjas de San José, departamento Colón.

No fue sino hasta la década de 1960 que se ubica al nacimiento de la avicultura industrial en Argentina. Desde ese tiempo, el sector, tanto en pollos como en huevos, no ha parado de crecer, equiparse y mejorar la calidad e inocuidad de sus productos.

La producción actual es cercana a 2,5 millones de toneladas anuales, de acuerdo a datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas y nuestra provincia cuenta con 16 plantas de faena que trabajan a una velocidad de 10.000 pollos por hora.

Durante 2023 la faena nacional en establecimientos con habilitación de Senasa alcanzó 740,4 millones y Entre Ríos concentró el 50,8 por ciento del total, muy adelante de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Río Negro.

Las exportaciones de productos avícolas cárnicos alcanzaron el año pasado un valor de 180,8 millones de dólares, de acuerdo con la información brindada por Indec. Entre los principales destinos se destacan Sudáfrica, Angola, China, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El consumo per cápita de carne aviar promedio móvil registrado en 2023 llegó a 45,69 kilos anuales por habitante, con un leve aumento de 0,37 por ciento en relación a 2022. El de cortes vacunos fue 52,2 kilos y el de porcinos se fijó en 16,6 kilos. Considerando las tres cadenas, el consumo total asciende a 114,6 kilos por habitante al año.

En cuanto a huevos, la otra gran rama del sector, la producción estimada en 2023 alcanzó 15.808 millones de unidades, aumentando 3 por ciento respecto a 2022. El consumo a su vez, subió 4 por ciento respecto al año anterior, calculándose en 322 huevos/cápita/año.

Por el andarivel de la industrialización, desde la Cámara Argentina de Productores Avícolas informan que la cantidad ingresada a las plantas es de 1.124 millones unidades, en 14 establecimientos que operan en Buenos Aires (6), Santa Fe (3), Córdoba (2), Entre Ríos (1) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2). En la provincia la industria en cuestión es Tecnovo.

Argentina ocupa el 15ª quinto lugar en producción mundial de huevos e incide en el 0,7 por ciento del total. Los destinos durante 2023 fueron: Japón 49 por ciento, Chile 17 por ciento, Dinamarca 7 por ciento, Macedonia 4 por ciento y Austria 3 por ciento. El resto se distribuye entre Cuba, México, Colombia, Perú, Arabia Saudita, Italia, Rusia, Sudáfrica, entre otros. En total, se exportaron 377.600.000 huevos. La producción, en Latinoamérica, está liderada por Brasil (31 por ciento) seguida por México (28 por ciento), Colombia (10 por ciento) y Argentina (9 por ciento). A nivel global, el liderazgo es de China, con el 26,8 por ciento del total mundial.