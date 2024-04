¿Cuál es el emprendimiento más rentable?

Si buscas ganancias rápidas, considera invertir en ETFs, acciones, bonos o criptomonedas. Por otro lado, copiar un modelo de negocio rentable rara vez funciona, ya que nuestros recursos y habilidades son únicos.

Desarrollar un emprendimiento rentable es un proceso más complejo que una simple inversión y, desde mi perspectiva, mucho más emocionante. Sin embargo, lo crucial es que, si se gestiona correctamente, nos ofrece la oportunidad de generar ingresos, conectar con nuestro propósito de vida y, lo más importante, transformar la vida de nuestros clientes y de quienes nos rodean. Esto significa que no tenemos que elegir entre rentabilidad y pasión. Para lograrlo, contamos con herramientas que nos ayudan a hacer rentable nuestro emprendimiento soñado mediante iteraciones que nos permiten crecer y evolucionar. Una herramienta que recomiendo es el lienzo de negocios o business canvas, que te facilitará diseñar un modelo de negocio sólido.

En primer lugar, escribe tu propósito de vida o tu emprendimiento ideal. No limites tu imaginación; permítete soñar. Luego, es crucial aterrizar tus ideas y encontrar un sistema para crear y capturar valor, es decir, el modelo de negocios. Es probable que haya una brecha considerable entre tu sueño y el modelo de negocios inicial, pero te acercarás en cada iteración. Recuerda que el desarrollo del emprendimiento implica tomar decisiones para aumentar la rentabilidad y conectar con tu propósito de vida.

Encontrarás el modelo de negocios ideal a través de ensayo y error, mediante iteraciones. Recuerda que este modelo está en constante evolución, es un proceso dinámico. La herramienta que elijas debe permitirte adaptarte y crecer, como si estuvieras jugando ajedrez con las piezas en movimiento. Para comenzar te recomiendo seguir estos pasos:

Definí tu sueño o propósito de vida;

Realiza un análisis hacia adentro identificando los recursos con los que contas, tus contactos y lo que sabes hacer;

Realiza un análisis hacia afuera identificando las personas a las que les puede interesar tu propuesta de valor;

Diseña un producto o servicio que puedas ofrecer.



El emprendimiento rentable para una persona puede no serlo para otra, y puede que tampoco sea el momento o el lugar adecuados. Ningún emprendimiento será mejor para vos que aquel diseñado a partir de tu propósito de vida. Prueba con el primero invirtiendo lo mínimo, y recuerda que es un proceso; si no funciona, puedes cambiarlo. ¡Dale mecha!



https://enunayentodas.blogspot.com/