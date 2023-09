Créditos ANSES para empleados en relación de dependencia

La ANSES a través de la Resolución 193/2023, reglamentó el procedimiento de acceso al programa “Crédito ANSES”, establecido por medio del decreto 463/2023. Está destinado a los trabajadores registrados en relación de dependencia aportantes al SIPA, cuya remuneración no esté alcanzada por el impuesto a las ganancias y siempre que la relación laboral posea una antigüedad no menor a 6 meses bajo el mismo empleador.

El monto al cual podrán acceder los trabajadores a través de esta línea de créditos, es de hasta $400.000 a pagar en 24, 36 o 48 cuotas a una tasa subsidiada del 50% anual (TNA). La cuota no podrá exceder el 20% del ingreso bruto mensual y se debitará automáticamente de la CBU de la cuenta sueldo del trabajador. El crédito se deposita en la tarjeta de crédito del banco donde se cobra el sueldo (por lo tanto no se podrá retirar en efectivo por cajeros automáticos ni hacer un plazo fijo ni realizar ningún otro tipo de inversión financiera) teniendo un plazo de gracia de 3 meses, es decir que se empieza a pagar al tercer mes de haber sido otorgado. El crédito podrá ser utilizado para saldar deudas con la tarjeta de crédito o realizar consumos.

Aquellos que estén en condiciones de acceder a esta línea crediticia podrán ejercer la solicitud desde la página web de la ANSES a partir del próximo lunes 18 de septiembre de 10:00 a 20:00 horas. El código recibido y la documentación que acredite identidad, deberá ser presentada en las oficinas de la Anses en un lapso de 7 días hábiles. Pasado ese lapso de tiempo, el código dejará de estar activo y deberán volver a iniciar la solicitud a través de Mi ANSES. El préstamo se recibirá en la tarjeta de crédito bancaria, 7 días hábiles luego de haberse aprobado la solicitud. Una vez habilitada la inscripción para acceder al préstamo y su correspondiente aprobación, los fondos se depositarán en la tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles.

¿Cuáles son los requisitos o condiciones para acceder al mismo?

Residir en la Argentina en forma permanente.

Ser trabajador en relación de dependencia aportante al SIPA y tener una antigüedad en tu trabajo no menor a 6 meses.

Estar activo en los registros de AFIP o con una licencia con goce de haberes.

Tener ingresos brutos hasta $700.875, piso actual del impuesto a las ganancias

Tener una tarjeta de crédito bancaria en el mismo banco donde se deposita el sueldo. Esto significa que esta medida no alcanza a tarjetas de crédito no bancarias expedidas por entidades financieras.

Ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito, es decir, la edad de 65 para las mujeres y 70 para los hombres.

No superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA.

No ser titular de una jubilación o pensión.

Cabe mencionar, que no aplica para trabajadores eventuales, actividades discontinuas, de temporada, ni aquellos pertenecientes al régimen de casas particulares.

¿Cuáles son los pasos para acceder al crédito?

Ingresar al aplicativo “Mi ANSES”, de lunes a viernes de 10 a 20, colocar el CUIL y Clave de la Seguridad Social y elegir la opción “Créditos trabajadores en relación de dependencia”

Generar la solicitud en “Mi ANSES”, donde el solicitante podrá elegir el monto y la cantidad de cuotas del crédito a solicitar

Concluida la solicitud, a los pocos días se le enviará un SMS o notificación al teléfono celular para reingresar al aplicativo “Mi ANSES” en el que se le otorgará un código con el que tendrá que acercarse a una de las oficinas para completar el trámite.

Con el código recibido, el solicitante deberá acudir, en un lapso de 10 días, a una oficina de Anses sin turno, con su DNI y el código; pasado ese tiempo, el código dejará de estar activo y se deberá volver a iniciar la solicitud a través de “Mi ANSES”

Para finalizar el trámite, una vez que la solicitud haya sido aceptada, en los próximos siete días hábiles se acreditará el monto solicitado en la tarjeta de crédito elegida.



¿Existen restricciones para los que accedan al programa "Crédito ANSES"?

En lo que respecta a este punto, con el dictado de la Comunicación “A” 7840/2023, el BCRA estableció que las personas humanas beneficiarias del SIPA y los trabajadores aportantes al mismo que reciban los “Créditos ANSES”, no podrán hasta tanto hayan cancelado dicha deuda:

- acceder al mercado de cambios para realizar compras de moneda extranjera por parte de personas humanas para la formación de activos externos de residentes, remisión de ayuda familiar y por operaciones con derivados.

- no podrán concertar ventas en el país con liquidación en moneda extranjera de títulos valores emitidos por residentes o canjes de títulos valores emitidos por residentes por activos externos o transferirlos a entidades depositarias del exterior o la adquisición en el país con liquidación en pesos de títulos valores emitidos por no residentes.

Osea, en pocas palabras, no podrán acceder al MULC ni operar dólar MEP.

Como vemos, es una medida que se encuentra alineada con la eximición de ganancias para los trabajadores, el reintegro de iva para aquellos que no paguen impuesto a las ganancias. Respecto a los préstamos para monotributistas aún nos encontramos que es una medida que sigue sin reglamentar. Por otra parte, los que han quedado relegados hasta el momento son los autónomos, aquellos que pertenecen al régimen general, que no vemos medidas de alivio para dicho sector en idéntico sentido que los hasta el momento mencionados.

Todas estas medidas tienen el propósito principal de inyectar pesos en el bolsillo de los asalariados de manera de reestablecer e incentivar el consumo y morigerar los efectos del 12,4% de inflación del mes de Agosto de 2023, lo cual implica para las arcas del Estado más gasto y menos ingresos. Por otro lado, como contracara de esta medida económica surge el problema de emisión monetaria, hecho que muy probablemente implique un aumento en el índice de inflación en los próximos periodos.

No obstante, creemos que es una buena opción para financiar deudas de los asalariados, ya que al acreditarse el saldo en la tarjeta de crédito podrían cancelarse saldos deudores a una tasa subsidiada que dista notablemente de la tasa de financiación que aplican los bancos a los saldos deudores. Además, se convierte en una gran oportunidad para comprar bienes en cuotas, ya que la tasa es del 50% TNA, cuando la tasa de financiación en 12 cuotas se encuentra por encima del 100% siendo que la inflación proyectada para los próximos 12 meses también se encuentra por encima de dichas cifras, por lo cual, creemos que resulta muy conveniente la aplicación para estos tipos de consumo.





