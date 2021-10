Cooperativa Arroceros: asamblea y renovado Consejo de Administración, en el inicio de una nueva campaña

Una vez desarrollada la Asamblea General Ordinaria vía Zoom, y tras un cuarto intermedio, el Consejo de Administración de la Cooperativa Arroceros Villa Elisa llevó adelante una reunión presencial, en la cual procedió a la redistribución de sus cargos.

"En esta asamblea ocurrió algo atípico: había gente que llevaba más de dos años en los mismos puestos y, de acuerdo a los estatutos, no podían continuar de esa manera", explicó el nuevo presidente, Eladio Lugrin, entrevistado el último sábado en MicroCoop.

Histórico productor asociado y dirigente rural, cuenta con 35 años de experiencia -cumpliendo distintas funciones- dentro del Consejo de Administración, sin embargo ésta será su primera vez ocupando el cargo de presidente.

"Cualquier miembro del Consejo está en condiciones de ser presidente, secretario o tesorero, dado que las decisiones en La Cooperativa siempre se toman de manera conjunta", manifestó Lugrin en esa misma línea.

El encuentro tuvo lugar, el pasado 15 de octubre, en el centro recreativo "Leonard Crepy", con cumplimiento de los protocolos vigentes ante la pandemia de Covid-19.





Consejo de Administración



Presidente: Eladio J. Lugrin

Vice Presidente: Gustavo G. Francou

Secretario: Gerardo L. Arlettaz

Pro Secretario: Néstor L. Tournour

Tesorero: Claudio A. Francou

Pro Tesorero: Gustavo D. Benay

1º Vocal Titular: Fabián J. Roude

2º Vocal Titular: Roberto M. Giovenale

3º Vocal Titular: Martín M. Blanc

1º Vocal Suplente: Abel V. Fournier

2º Vocal Suplente: Carlos M. Joannas

3º Vocal Suplente: Odelmar A. Tournour

Síndico Titular: Martín L. Francou

Síndico Suplente: Carlos D. Ramos

Nueva campaña

La campaña arrocera 2021-2022 está en marcha y, mientras algunos lotes ya muestran sus primeros brotes, otros aguardan ser sembrados a la brevedad.

"Estamos encarando la siembra, con cierto temor por falta de herbicidas y fertilizantes, pero de cualquiera manera acompañando a todos los productores que apuestan por el arroz", indicó el flamante presidente de La Cooperativa.

También, trabajando sobre las arroceras por administración, "donde enfrentamos el inconveniente que significa la falta de agua en ríos de Corrientes y la bajante del Paraná, lo que conlleva más tiempo de atención y cierta preocupación".

Referente a las cantidades, "hasta tanto no se termine de sembrar todo, no tendremos en claro cuántas hectáreas son", según señaló Lugrin.

"Muchas veces ocurre que los productores, por cuestiones de último momento, terminan sembrando soja, maíz o sorgo en vez de arroz, entonces hasta el momento no podemos dar precisiones", agregó luego.