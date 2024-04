Con más de 60 expositores se inauguró la tercera Feria Binacional de la Industria y de la Producción de Colón

Con el tradicional corte de cinta abrió oficialmente la Feria Binacional de la Industria y de la Producción de Colón en su tercera edición en el predio de la ex metalúrgica del acceso a la Ciudad.



El Intendente José Luis Walser acompañado de alumnos, concejales, funcionarios, autoridades y empresarios, dejó inaugurada la muestra que durante dos jornadas cuenta con la presencia de alrededor de 60 expositores. Se cuenta con la participación de numerosas empresas, universidades e instituciones educativas, distintos organismos públicos y firmas comerciales que exponen en el predio.



Además, se llevan a cabo ronda de negocios y ocho destacadas conferencias a cargo de especialistas en distintas temáticas durante las dos jornadas.



La Feria fue declarada de Interés por el Concejo Deliberante local, y los legisladores del Departamento hicieron entrega de las declaraciones tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, autoría del senador Ramiro Favre y del diputado Mauro Godein.



Luego de entonar el Himno Nacional y la Marcha de Entre Ríos, hubo una invocación religiosa, palabras del secretario de Desarrollo Humano Juan Pablo Villalba y de la directora de Producción, Industria y Comercio Carolina Bombig. El Intendente José Luis Walser dio la bienvenida para luego recorrer el salón de exposiciones y participar de las conferencias.



"Estar acá tiene una connotación especial, todos compartimos esa mirada de largo plazo para nuestra ciudad, esa mirada que nunca había estado presente, hemos tomado la decisión no solo de ocuparnos de las cosas de la Ciudad, sino también de proyectarnos, levantar la mirada y soñar con una Colón con desarrollo económico integral" dijo José Luis Walser al brindar su mensaje.



Promover el desarrollo

"Más allá de nuestro principal motor que es el turismo y el comercio, seguimos apostando por una ciudad y una comunidad protagonista en nuestra provincia y en nuestro país. Queremos que Colón sea reconocida no solo por ser un destino turístico, sino también por haber generado una política pública que promueva un desarrollo económico integral para mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos, tanto en la ciudad como en la región, incluyendo a Paysandú" sostuvo.



En su mensaje, José Luis Walser dijo, además: "Nos pensamos como una comunidad unida, trabajando en conjunto para lograr un desarrollo integral que beneficie a todos. Reconozco también el trabajo de otras personas, como Lina Bosch, que han sido promotoras de este espacio y han trabajado incansablemente para impulsar un cambio en Colón. Nuestro objetivo es claro: construir un parque industrial que fomente la producción, la industria y la tecnología" afirmó.



Más que un destino turístico

En otro tramo de su discurso, el Intendente de Colón expresó: "Hace dos años nos propusimos este desafío, y hoy ya lo tenemos. Esto demuestra nuestro compromiso y avidez por trabajar juntos para alcanzar un desarrollo integral. La presencia de los jóvenes de los colegios aquí me llena de alegría, ya que estamos trabajando en conjunto con el sector privado y las empresas locales para mostrarles que Colón puede ser mucho más que un destino turístico".



"Queremos que comiencen a visualizar un futuro donde puedan desarrollarse profesionalmente en nuestra ciudad y en nuestra región. Colón necesita que estemos comprometidos con su desarrollo a largo plazo. En un momento difícil, tener esa certeza y esa visión de futuro es invaluable.



Para finalizar, el Intendente de Colón agregó: "Esta tercera feria binacional de la industria de la producción es parte de nuestra visión de un Colón que se desarrolle de manera integral y genere oportunidades para todos. Estoy feliz y agradecido por el compromiso y la dedicación de todos los que hacen posible este sueño. Les invito a disfrutar de la feria y a seguir trabajando juntos para hacer de Colón un lugar próspero y lleno de oportunidades para todos" enfatizó José Luis Walser.