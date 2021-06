Colón avanza con el proyecto del Parque Industrial

Tuvo lugar una nueva instancia de trabajo en el marco de las reuniones semanales de la Comisión Impulsora del Parque Industrial de Colón. Raúl Ledesma en representación de la Dirección General de Industria de la Provincia de Entre Ríos participó de una reunión de trabajo el pasado viernes en Colón en carácter de asesor legal del organismo, para acompañar el proceso del proyecto del Parque Industrial Colón. El encuentro estuvo encabezado por el Presidente Municipal José Luis Walser.

El asesor legal llegó con instrucciones del Director General de Industria Cristian Kaehler, quien ha encomendado brindar asistencia en el proyecto de emplazamiento de un futuro Parque Industrial de Colón.

"El Municipio por medio de su intendente ha hecho una gestión importante a los efectos de requerir asesoramiento técnico, ya existe un predio que está pensado para el eventual emplazamiento de un parque donde el área técnica de la Dirección de Industria ha dado una pre factibilidad lo cual invita al Municipio a poder avanzar en la ejecución del proyecto del Parque Industrial en base a la normativa vigente en la provincia" señaló Raúl Ledesma al finalizar la reunión.

El asesor legal de la Dirección de Industria de la Provincia de Entre Ríos agregó: "Me sorprende gratamente la Comisión que se ha conformado, me llamó la atención también el Presidente Municipal muy involucrado en las gestiones, ha demostrado ser una persona muy amable, muy abierta, muy comprometido con el desarrollo de este emprendimiento" sostuvo.

Y dijo para finalizar: "No me queda más que felicitar al Municipio por la tarea que está desarrollando, se ve que es un proyecto serio con muy buenas intenciones para hacer lo que están haciendo, va a redundar en beneficios de los habitantes de la localidad de Colón y a eso la Provincia lo ve con muy buenos ojos, está muy interesada en favorecer e impulsar el desarrollo productivo" puntualizó.