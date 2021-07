Cepo a la carne: permitirán exportar vacas de conserva a China

Los cambios en el cepo a la carne tendrían que ver con la posibilidad de exportar la vaca de conserva, una categoría de baja calidad que tiene como destino China y que no suele consumirse en el mercado interno.



Si bien no hay todavía ninguna resolución oficial, trascendió de fuentes oficiales que la liberación de las exportaciones a la categoría vaca deberá implementarse dentro del cupo de 50% -respecto de lo que exportaron el año pasado- asignado a cada frigorífico exportador.



Con todo, los 7 cortes de carne cuyas exportaciones se cerraron hasta fines de año no se limitarían en el caso de las vacas de conserva, que se podrán exportar completas, pero debería ser dentro del cupo otorgado a 63 frigoríficos por un volumen de 29.773 toneladas hasta el 31 de agosto.



Cabe remarcar que a través del Decreto 408/2021, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno había establecido la suspensión de las exportaciones de reses enteras, medias reses, cuarto delantero con hueso, incluso incompleto, cuarto delantero con hueso, incluso incompleto, cuarto trasero con hueso, incluso incompleto y medias reses incompletas con hueso.





“En pos de garantizar el acceso a un alimento que integra la cultura, la costumbre, y es uno de los pilares de la seguridad alimentaria de los argentinos, resulta necesario adoptar medidas con el objetivo de reducir el impacto de la suba de los precios”, explicó el Gobierno a través del decreto.



Fuente: Mitre y el campo