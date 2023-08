Batería de medidas económicas, por Franco Scorians

Como toda medida de emergencia (o por previo acuerdo con el FMI para lograr el desembolso de los 7500 millones de dólares), gran parte de la misma, se trasladó automáticamente a precios. Como consecuencia, la inflación de los meses de agosto y de septiembre, podría superar por primera vez (en los últimos 20 años) los dos dígitos, lo cual por supuesto nos alarma y preocupa y mucho más a la gestión actual, que pretende recuperar votos tras haber salido tercero en esta encuesta pública y abierta en la que se han convertido las elecciones PASO del último de 13 de Agosto.

A continuación, enumeramos la serie de medidas anunciadas, sin demasiado análisis dado que no existen precisiones sobre la forma de implementación de las mismas. Dichas medidas pertenecen, al denominado Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas y comprenden beneficios, créditos y quita de impuestos.

A continuación, los detalles según el grupo al cual pertenezcan.



Monotributistas

Para los monotributistas se anunciaron las siguientes medidas:

Para los contribuyentes de las categorías A, B, C y D estarán eximidos del pago del componente impositivo por 6 meses.

Todos los monotributistas podrán acceder a un crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado.

Se pondrá en marcha el monotributo productivo para la incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes.



Trabajadores en relación de dependencia.

Para los trabajadores del sector público y privado, se otorgará una suma fija de $ 60.000 no remunerativa y por única vez, a abonarse en dos cuotas de $ 30.000 en los meses de septiembre y octubre, para salarios netos de hasta $ 400.000.

Se anunció una línea de crédito para los trabajadores de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas, con un interés de financiación que será el equivalente a la mitad de la tasa que cobran los bancos sobre el saldo de las tarjetas de crédito.

Los fondos se depositarán en la tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Además, se dispone la posibilidad de que las cuotas se debiten del sueldo.



Trabajadores de casas particulares

Se le otorgarán un refuerzo de $ 25.000 por única vez, a abonarse en 2 cuotas y de forma proporcional a las horas trabajadas. En estos casos el Estado va a reembolsar el 50% de este refuerzo a los empleadores con ingresos de hasta $ 2.000.0000 por mes.



Jubilados y pensionados

El Ministro de Economía anunció para este sector las siguientes medidas:

Refuerzo de $37.000 en los meses de septiembre, octubre y noviembre para los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

Acceso a créditos de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas a un cuarto de la tasa que hoy tienen los Bancos.

Devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito con un tope mensual de $ 18.000



PYMES

Se establecen 3 medidas para favorecer a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que detallamos a continuación:

El Estado financiará la medida de “suma fija” para los trabajadores en relación de dependencia, descontándolo de las contribuciones patronales. El financiamiento será del 100% para las MicroPyMes y del 50% para las PyMEs.

Se ampliará la línea de créditos con incremento de bonificación de tasa para la línea CREAR.

Se pondrá en marcha el Legajo Único Financiero para mejorar el acceso al crédito de las PyMEs.



Sector agropecuario

Los anuncios para este sector fueron los siguientes:

Se dispondrá una retención del 0% para las economías regionales con valor agregado industrial, como por ejemplo el vino, mosto, arroz, tabaco, entre otros.

Se establece un nuevo programa de siembra de trigo y maíz con entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria.

Se continuará con el programa “Puente al Empleo” para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado.

Potenciar trabajo

Se anunció un refuerzo de $20.000 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que se abonarán en 2 pagos de $10.000 en los meses de septiembre y octubre.



Acuerdos de precios

Se dispone el 0% de aumento de combustibles y de medicamentos hasta el 1° de noviembre y un sendero del 5% con más de 400 empresas que representan 50.000 productos de higiene y alimentos de primera necesidad de la canasta.

Además, se establece un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuentos del IVA y del impuesto a las ganancias.



Exportaciones

Se creará un nuevo programa de 770 millones de dólares para prefinanciación de exportaciones. Se busca que las empresas tengan todas las herramientas para seguir aumentando el volumen de las exportaciones y acumular reservas.



Medicinas prepagas

Se suspende el incremento de las prepagas para las familias con ingresos no superiores a los 2 millones de pesos

La totalidad de las medidas implican al Estado un costo fiscal de 729 millones de pesos (equivalentes al 0,5% del PBI), que estiman amortiguar con el aumento en la recaudación impositiva. Esto se lograría debido al aumento en la recaudación, producto básicamente del aumento en el consumo. Si el comportamiento es tan lineal como suponen, el efecto sería neutro, aunque sospechamos que dicho gasto probablemente surja de más emisión, lo cual empeora la situación actual en términos inflacionarios y quizás solo con fines pre-electorales. Por supuesto que son todas medidas paliativas de la reciente devaluación que intentan cambiar el humor social y sobre todo económico de la población en su conjunto abarcando a asalariados, jubilados, monotributistas, pymes, economías regionales y exportadores en un escenario en donde los precios parecen no tener techo. Irremediablemente aumentar el consumo de esta forma no conduce a ninguna solución sostenible, solo sobrellevar una situación de muy corto plazo.

Cabe destacar que dichas medidas aún no fueron reglamentadas al cierre de esta nota, por lo tanto, no se encuentran de manera operativa. Quedamos a la espera de su reglamentación y de los detalles particulares de cada una de ellas para su puesta en marcha.



