Avanza la posibilidad de concretar en Villa Elisa un Centro Comercial a Cielo Abierto

Días atrás autoridades municipales recibieron a referentes de CAME – Confederación Argentina de la Mediana Empresa- junto a integrantes del Centro Económico local con el objeto de avanzar en un proyecto para implementar un Centro Comercial a Cielo Abierto en la ciudad.

Se dialogó sobre la experiencia de otras ciudades y la posibilidad de sellar un convenio entre el Municipio y CAME para elaborar desde lo técnico un proyecto acorde a las condiciones y necesidades de la ciudad.

Un Centro Comercial a Cielo abierto es un espacio integrado por un conjunto de establecimientos comerciales, localizados en una misma zona cuyo desarrollo es planificado y gestionado para ofrecer variedad comercial, servicios comunes, actividades complementarias relacionadas con el entorno y disponer de una imagen y gestión unitaria. Se trata de una experiencia no sólo comercial sino también asociada al disfrute del tiempo libre, que contribuyen a generar atracción para vecinos y clientes.

Del encuentro participó el Arq. Oscar Antonione, referente técnico de CAME; Silvio Lezcano, Marianela Faure y Paul Pirolla en representación del Centro Económico de Villa Elisa; los Secretarios de Gobierno y Obras Públicas, Ariel Kreiman y Adolfo Viollaz, y la concejal Ivana Blanc.