"Una extraña Copa América"

América del Sur se encuentra en el peor momento de la pandemia, que arroja cada vez más contagios y muertes, y por esa razón ni Colombia, ni Argentina aceptaron organizar un torneo que tenía sedes confirmadas.

Algunos esperaban que la copa se mude a los Estados Unidos de América, país al que le sobran vacunas y donde la gente camina sin barbijos y casi volvió a la normalidad, pero la CONMEBOL, el ente madre del futbol americano, dio un vuelco de 360 grados y confirmo a Brasil nuevamente como sede, repitiendo lo ocurrido en 2019.

Es el futbol el deporte más popular del mundo y el que despierta las más grandes pasiones y sentimientos encontrados, el gobierno Argentina analizo durante una semana la viabilidad de organizar la Copa América y termino desechando la idea, porque la opinión mayoritaria de la gente oficialista y opositora entendía que era ni el momento ni el lugar.



LA COPA LLEGA A BRASIL

Porque Brasil, si la situación sanitaria es la más complicada de América y tal vez una de las más complejas del mundo, el país del norte ,promedia unos 3000 muertos diarios y sin embargo su presidente y la CBF decidieron dar el sí a la organización.

Bolsonaro su presidente fue coherente con su discurso, la verdad no esperaba menos, desde el inicio de la pandemia el presidente de Brasil negó el impacto de la pandemia, nunca encerró a la población, siempre privilegió lo económico, sobre lo sanitario, por lógica yo no coincido con esta mirada, la repudio desde ya ,pero visto de otro lugar ,tengo que precisar que la organización de la copa América en Brasil y la autorización presidencial ,es coincidente con su manera de actuar durante toda la pandemia.

Muchos se preguntan porque se puede jugar copa libertadores ,o torneos locales y no se puede jugar la Copa América, mi respuesta es que no es la misma cosa, son torneos muy diferentes, los torneos internacionales o locales ,se juegan los partidos en países distintos con mucho control y con cambios de sedes si la situación epidemiológica implica un cambio de último momento, en la Copa América esto es imposible, las delegaciones de 50 personas por equipo llegan a un lugar y permanecen durante un mes ,con todo lo que esto provoca, en las comunidades hinchas de esos equipos.



EL PAPEL DE LOS JUGADORES

Brasil país organizador, enfrenta un papel preponderante por estos momentos, después del triunfo ante Ecuador, Casimiro el capitán del scratch se pronunció indicando que ya todos sabían cual era la postura de los jugadores de Brasil y de la comisión técnica (no participar de la Copa América)

Los jugadores de Brasil buscan aliados en otros países para postergar o clausurar el torneo, aquí lo económico, juega un papel fundamental, los jugadores locales que no juegan en el exterior la quieren jugar, saben que una buena Copa les podría mejorar sus contratos o catapultar una futura venta, además del dinero que entrega la conmebol por jugar la primera fase.

QQue falta que hace un Maradona, con un FIFPRO con escaso poder y con jugadores muy famosos que no se atreven a levantar la voz, cada vez se extraña a Diegote, es lógico y razonable pensar cual hubiera sido la postura del diez a la hora de estas situaciones. De los otros esperamos todavía una palabra, un gesto, una oposición o un apoyo a la organización del torneo, pero el silencio es ensordecedor.



EL PODER DEL FUTBOL

En 1844 Karl Marx escribió que la religión es opio del Pueblo, porque lo adormece ,lo narcotiza, lo seda, e impide la revolución, no vamos a discurrir de política, ni de ideología, pero la frase de Marx en estos tiempos muy bien se puede aplicar al futbol, se me ocurre citar a Eduardo Galeano que en su libro "El fútbol a sol y sombra", se pregunta en que se parece el fútbol a Dios y cita a Borges, Kipling, Gramnsi y otros intelectuales, a favor y en contra del fútbol.

Decía Galeano "El fuútbol es el opio del pueblo", en estos días andamos todos drogados por el fútbol, que cosa impresionante y fantástica.



CONCLUSIÓN

El futbol a este nivel, es más que un simple deporte, la alegría de un triunfo y el pesar de una derrota pueden cambiar hasta un resultado político, el futbol vive de la pasión y el pueblo se regocija con la pelota.

L a oportunidad para un gobierno de recibir una cita de esta proporción. Le asegura durante un mes hacer olvidar a una gran porción de gente sus problemas cotidianos, después dependerá del resultado final que ese humor que solo provoca el deporte se extienda unos días más.

Bolsonaro hoy piensa en pan y circo, hipnotizados por la pelota, que ejerce una perversa fascinación, La gente atrofia su conciencia y se deja llevar como un rebaño por quien ejerce el poder.

Pan y circo escribía el poeta Juvenal 100 años antes de Cristo, el objetivo hacer olvidar a la gente el derecho de involucrarse en la política,

La Copa América plantea llevar un circo inmenso a Brasil durante 30 días.

Dependerá de actores importantes que esto ocurra o no.



Dr. Fernando Spiazzi