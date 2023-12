Todos los deportistas de Villa Elisa nominados a los Premios Sembrador 2023

Quedaron definidas las ternas para cada una de las disciplinas deportivas que tendrán su momento de reconocimiento en el marco de los Premios Sembrador de este año.

A esto hay que sumar la entrega de menciones especiales a los equipos campeones y deportistas que tuvieron un destacado desempeño en el plano nacional y provincial.

Recordamos que la ceremonia de premiación se concretará el próximo miércoles 27 de diciembre a partir de las 21 horas en Plaza Moreno.

Las ternas de nominados en cada deporte:

1.Ajedrez: Elías Escalada.

2.Judo: Luis Barrios – Roque Barrios – Belén Barrios.

3.Karate Do: Abygael Bouvet – Emilie Pascal Rojido – Roseto Santiago Blanc.

4.Taekwon Do: Tiziano Franceschini – Lisandro Noir.

5.Equitación (JCVE): Ailin Ortiz Quinteros – Francisco López – Isabella Irungaray Bonnin

6.Pedestrismo: Joaquín Chanseaud – Ángela García – Fabián Korenchuk.

7.Carrera aventura: Facundo Orcellet – Mariano Villon – Silvana Chaulet – Martín Daniel.

8.Triatlón: Gonzalo Lezcano.

9.Pesca Deportiva: Rodolfo Ducret – Daniel Martin – Adrián Eggs

10.Automovilismo: Ricardo Garnier – Imanol Sacks – Alejandro Cisneros.

11.Karting: Gastón Garnier – Imanol Sacks – Eduardo Blanc.

12.Enduro-Motocross: Pablo Brem – Jorge Sigot – Sebastián Lugrin

13.Ciclismo-Mountain Bike: Humberto Bonari – Oscar Caire – Walter Giménez.

14.Basquetbol: Candela Blanc – Giovanni Panelo – Enzo Blanc.

15.Padle: Fernando Crepy – Emanuel Poggi – Andrés Hipar.

16.Bochas: Patricia Kloster – Pablo Barrios – Keyla Velazquez.

17.Billar Bola 8: Victor Challiol Cabrera – Carlos Fernandez – Pedro Jesus Petit.

18.Gimnasia artística: Agustina Mondragón – Mayda Putallaz – Lara Cantero.

19.Hockey sobre césped: Jana Eggs – Carla Gallo – Agustín Centurión.

20.Hockey sobre césped (Mamis): Betina Baron – Carla Debrabandere – Paola Defassi.

21.Golf: Nancy Rougier – Marcos Uria – Diego Ocampo.

22.Parapente: José Luis Fournier.

23.Voley (Pecarí): Rocio Baron – Tomás Krug – Erwin Fuz.

24.Tenis: Sabrina Borcard – Germán Maya – Martín Gonzales.

25.Boxeo: Milton Giménez – Alberto Alves.

26.Tiro: Damián Todoro – Genero Cettour – Nicolás Cettour.

27.Fútbol femenino: Morena Beker – Stefanía Vicky – Micaela Garay.

28.Fútbol de veteranos: Efren Rougier – Daniel Beredala – Alexis Gay.

29.Fútbol departamental: Nahuel Cabrera – Jairo Zermathen – Mauro Chaulet.

Menciones especiales

María Delfina Brun (Judo Juegos Evita)

Patín artístico CRSJ y escuela de patín Pura Movida.

Belén Villagra, Sofía Casse, Abril Izaguirre y Maia Lugrín (Atletismo Juegos Evita)

Mateo Maffioly (Karting)

Valentina Eggs (Básquet adaptado)

Mariel Perroud (Padle Final Abuelos en Acción)

Edgardo Rodríguez (Bochas)

Catalino Barrios, Luis Rossi, Raúl Droz y Roque Ducret (Abuelos en Acción)

Alan Orcellet, Milton Eggs, Lucas Menes y Santiago Romero (Rugby)

Ceferino Orcellet (Natación en aguas abiertas)

Dylan Leite y Tadeo Udrizard Sauthier(Fútbol Juegos Evita)

Jorge Jacquet (Árbitro de fútbol)



Menciones especiales Equipos Campeones 2023

Hockey Sub 16 femenino (CRSJ)

Hockey Reserva femenino (CRSJ)

Hockey Primera damas (CRSJ)

Hockey Primera masculino (CRSJ)

Básquet masculino U15 (CAVE)

Voley Primera femenino (Pecarí)

Fútbol Primera (CRSJ)

Fútbol Reserva (CRSJ)

Fútbol Reserva CAVE

Fútbol Veterano Master CAVE.