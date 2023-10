Se jugará el torneo de abierto de New Com "San José 2023

Un nuevo torneo se desarrollará en nuestra ciudad con la participación de equipos de distintos puntos del país. El Torneo Abierto de Newcom “San José 2023” se jugará en las 2 canchas del Polideportivo local y en la del Club Santa Rosa.

Las competencias serán en las categorías 40 mixto y 60 femenina, y se desarrollarán desde el viernes 3 de noviembre hasta el domingo 5. El viernes a las 20:30 en el Polideportivo Municipal se realizará el acto inaugural.



En la categoría 40 mixto competirán:



ZONA 1

Imparables de San José ER

Quehue de La Pampa

Villa Carmencita de Bs. As.

Halcones de Paysandú R.O.U.



ZONA 2

Sol Dorado de Concordia ER

Uni2 B de Liebig ER

Montieleros de Villaguay ER

Tigres y tigresas de Bs. As.



ZONA 3

Uni2 A de Liebig ER

Tancacha de Córdoba

Horneros de Bs. As

Kanguritos de Federación ER



ZONA 4

Yarará de Federación ER

Libertad de Concordia ER

Los Divertidos de Gualeguychú ER

Los Linces de Chaco



En la categoría 60 femenino competirán:



ZONA A

Imparables A San José ER

Chaqueñas de Chaco

Villa Carmencita de Bs. As.

Siempre Unidas de Bs. As.



ZONA B

Imparables B San José ER

9 FEM de Bs. As.

Tigresas de Bs. As.

Poetas de Lugones Córdoba

Te va a gustar de Bs. As.