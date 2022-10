Se disputó un partido homenaje a Oscar Brelaz

El Concejo Deliberante, a través de Concejales que estuvieron presentes, le hizo entrega de un diploma que lo reconoce como vecino destacado de la Ciudad por resolución 17/2022.



Oscar fue jugador de San José, pasando por tercera y primera división, fue DT de la primera y luego jugador nuevamente en Veteranos. También dirigió a Santa Rosa, Club al cual condujo a su primer título. El "Gringo" con casi 72 años jugó su último partido con ex compañeros y ex dirigidos.



Ex jugadores de la provincia acompañaron en este evento. Entre ellos: jugadores de Atlético Uruguay, como los hermanos Velazquez, "Pipa" Osorio, "Finito" Díaz, Miguel Mosca y Roque Alfaro entre otros. También acompañó la Liga Departamental, la Federación de Veteranos, la Federación Entrerriana de Fútbol y la dirigencia de Atlético Uruguay.



Esta jornada recibió el apoyo del Club San José, la Municipalidad, casas comerciales y empresas locales. Lo recaudado con las entradas se destinó a las subcomisiones de fútbol infantil del Club San José y Santa Rosa.



El Concejo Deliberante, a través de Concejales que estuvieron presentes, hizo entrega de un diploma que reconoce a Oscar Telmo Brelaz como vecino destacado de la Ciudad.