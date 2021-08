Proponen desarrollar en red el "Cicloturismo" en toda la Microrregión "Tierra de Palmares"

El lunes 23 de agosto se reunieron en Colón referentes de los distintos municipios integrantes de la Región "Tierra de Palmares" y prestadores de servicios de biciturismo y cicloturismo para desarrollar programas en red de dicho producto.

La bicicleta permite conocer otros lugares de una manera diferente al de otros medios de transporte, y en la región abundan sitios para la práctica de esta actividad. Cabe destacar que algunas ciudades de la región generaron alternativas de recorridos propios y la propuesta es establecer una red no solo de promoción como oferta turística sino también de otros abordajes necesarios a ordenar.

Asimismo en el encuentro se planteó la necesidad de conocer la normativa de cada localidad en cuanto a esta actividad, y de mantener una comunicación fluida para que en cada lugar estén al tanto del grupo de ciclistas guiados que se traslada, en caso de ser necesario algún tipo de asistencia.

Por otro lado se dialogó acerca de la habilitación de cada Municipio para el prestador que brinde el servicio como así también la coordinación con el sector público a fin de brindar un servicio con seguridad y realmente atractivo, respetando incluso las normas de tránsito nacionales.

"Es necesario socializar la actividad del cicloturismo y no solo promocionar el atractivo, si no también hacer conocer los cuidados e incluso los riesgos que puede tener la actividad con el objetivo de regular la actividad y que el visitante tenga en cuenta la seguridad y la calidad del servicio que va a contratar" se manifestó en la fructífera reunión de trabajo.

Participaron representantes de los equipos de turismo de Colón, Villa Elisa, Ubajay y San José, y prestadores de servicios de cicloturismo de Colón, Villa Elisa, y Parque Nacional "El Palmar". Desde San Salvador y Liebig que no pudieron estar presentes se enviaron materiales de interés que fueron volcados en la reunión.