Pandemia: la dimámica de lo impensado, por Fernando Spiazzi

Sábado 24 de abril de 2021, sentado frente a mi computadora en un día gris, de lluvia, mirando por la ventana en mi querida ciudad de San José, elijo esta frase del recordado Dante Panzeri (periodista deportivo del gráfico fallecido el 14 de abril de 1978).

Hace muchos años el periodista un verdadero antisistema y con una visión muy crítica sobre varios aspectos escribió el libro "Fútbol, dinámica de lo impensado", una publicación que nos dejó un legado universal "Intentar explicar las miles de variantes que tenía y tiene este apasionante juego"

En esta columna elegimos este título, porque la pandemia nos ofrece miles de cosas nuevas y tiene un dinamismo que se lleva puesto cualquier fecha, cualquier programación y toda situación proyectada, la pandemia es en fin la dinámica de lo impensado.



LA TAREA DEL DIRIGENTE

Los dirigentes deportivos amateur desde el 20 de marzo de 2020 que venimos de reunión en reunión y programando fechas de vuelta del fútbol, diagramando protocolos, imaginando situaciones. Ideando oportunidades para volver a jugar, más todo ha sido inútil. (LA REALIDAD DEVORO NUESTRAS GANAS)



AUTOCRITICA

En este mes de abril de 2021 que ya se nos va y donde la competencia oficial no va arrancar, tenemos que empezar a mirar hacia adentro y empezar a analizar nuestras culpas.

El nivel de contagios en Entre Ríos durante todo el año 2020 fue de menor escala, con el diario del lunes, debemos decir que nos equivocamos, en mi caso presidente de la Liga de Fútbol de Colón, asumo mi error, en 2020 tendríamos que haber jugado, mas no sea un campeonato corto, aunque sea un torneo preparación.

Nos dejamos llevar por presunciones y hoy la mayoría reconoce que el mejor momento para jugar era el verano, es muy lógico el planteo con todo el turismo abierto desde noviembre a marzo sin restricciones quien se hubiera atrevido a coartar la oportunidad de competir a los deportistas, creo que este fue nuestro mayor error, todos sabíamos o presumíamos que luego de semana santa las restricciones serían mayores y sin embargo programamos la mayoría de las competencias en abril. (ASUMO MI MAYOR CULPA)



EMPATÍA, SOLIDARIDAD, COLECTIVISMO

Son frases que usted señor lector debe escuchar a diario, hoy con los hospitales colapsados, con los sanatorios solo atendiendo los casos de Covid, pretender ser rebelde con las restricciones es de carácter irresponsable, las famosas imágenes de Europa en los primeros momentos de la pandemia están en la Argentina.

Les quiero contar que en mi pueblo San José, Departamento Colon, la situación está lejos de estar controlada, estamos en el peor momento del virus desde que llego con nosotros y me parece correcto aceptar las medidas dispuestas por el gobernador por estas semanas a la espera de la baja de contagios,

Una vez más como desde que arrancó la pandemia el fútbol es empático, es solidario y tiene un espíritu colectivo, él fútbol federado que fue vilipendiado y atacado, por gran parte de la sociedad y que en la mayoría de los casos lo trato de irresponsable, siempre dio la talla.

El deporte rey siempre acato la opinión del sector sanitaria y de los intendentes de cada lugar, muchas veces marcando diferencia y expresándolas en los lugares de debate, pero de ningún modo saliendo del barco en el que estamos todos.

El fútbol provincial si que fue solidario, desde marzo del 2020 que no disputa torneo alguno y que soporta sus gastos y sus miserias, que por cierto no son pocas.



ECONOMÍA, CONTENCIÓN, INCERTIDUMBRE

Los clubes, cómo las ligas son asociaciones civiles sin fines de lucro, se sostienen con los aportes de sus socios y con los beneficios que pueden generar con el trabajo de os directivos.

La principal vía de recaudación son las rifas, la venta de pollos o los espectáculos artísticos, en la pandemia todo esto se convirtió en una quimera, el flaco bolsillo de los que habitualmente colaboran torno muy difícil la cuestión recaudatoria, como me decía un viejo dirigente, nos van a salir plumas de consumir tanto pollo.

En un club donde entrañaban mil ahora entran doscientos pesos y los gastos siguen sumando.

Los clubes no han cerrado aguantaron estoicamente la cuestión de la pandemia, siguieron practicando sacando los jóvenes de la calle, permitiendo que los adultos mayores realicen la tarea de socializar, esa cuestión que para el común de la gente le parece simple a los clubes les generan gastos hoy impagables, técnicos, profes,cancheros,utileros,viáticos,gastos fijos como alquiler, impuestos ,luz eléctrica y a decir verdad la caja recaudatoria es cada vez más chica,

Me toca escuchar con pena en muchas oportunidades y bueno si no pueden sostenerse que cierren los clubes ,parece mentira que cierta parte de la sociedad sigue considerando el deporte como una actividad totalmente superflua .casi diría innecesaria, cuando queres arrancar por mas protocolos que tengas te tiran encima de la mesa las estadística,los números y te dicen quédate en casa.



LA COMPETENCIA

Resulta hasta antipático hablar de competencia con estos números y con esta realidad, pero debemos diagramar , nuestra función es proteger a los nuestros y enseñar los caminos para que el deporte se transforme en algo seguro.

Aceptamos las condiciones que dispone el gobierno provincial y miramos hacia el horizonte para encontrar el momento propicio de volver a competir,

Desde que arrancó el virus se han manifestado muchas cosas y la verdad que lo que más primo fue la incertidumbre, pero la frase que hoy más se rescata es que hasta que no haya cura efectiva debemos convivir con él, debemos aprender a caminar con el virus, extremando las medidas.

No se trata de esconderse en la tempestad y esperar que esta pase.

DEBEMOS APRENDER A CAMINAR BAJO LA LLUVIA.

Dr. Fernando Spiazzi